山陀兒颱風閃過 睽違6年府城迎媽祖巧合 信徒嘖嘖稱奇

台南400甲辰年府城迎媽祖日前圓滿落幕，睽違6年遶境一連兩天，在9月28日、29日總計多達50頂神轎、100多個陣頭、動員數百名警義交，參與民眾近萬人，堪稱歷年來罕見規模，卻未衍生任何治安事件，讓參與民眾都能全程平安實屬難得；加上山陀兒颱風未在台南造成災情，從活動期間到結束後一連串的巧合，讓信徒嘖嘖稱奇。

這次遶境從台北市景美「景興太子宮」遠道而來參與接駕的「時尚媽祖」團，也是活動一大亮點。時尚媽祖團駐駕在「半導體女王」AMD（超微）執行長蘇姿丰祖宅，其堂哥蘇奕榮特別於祖宅信和紙業，依古禮準備隆重香案，同時搭配藝術家吳純隆傳統釋道人物畫，布置成民間宗教藝術殿堂，繞境活動更以這裡做為當晚活動壓軸。

蘇奕榮鼎力相助府城迎媽祖，邀請時尚媽祖團專程南下參與這場盛會，被喻為最時尚、最美的媽祖代言人劉珈妤以及優雅的駕前宮女們合影留念，也讓人看到台南宗教慶典的盛況。尤其當昆沙宮、興濟宮、永華宮、廣安宮四廟大轎同時入場時，現場掀起一波高潮，場面震撼。

在府城迎媽祖順利圓滿落幕後的隔一天，南台灣開始籠罩在颱風山陀兒威脅下，預料從南台灣登陸，恐將造成巨大傷害，但是颱風路線卻變化莫測、遲未抵台，台南更從10月1日起一連3天颱風假，市府嚴陣以待。最後未對台南造成嚴重災損。

面對山陀兒颱風，台南市應變中心一級開設，市長黃偉哲主持工作會報，並率副市長及團隊坐鎮指揮，不敢輕忽，最關鍵是颱風從何處登陸，黃偉哲說，當天嚴陣以待，颱風往南從高雄登陸有鬆一口氣，以高速公路里程計算，從高雄鳳山到仁德只有45公里，台南市在暴風圈內但災情輕微，是非常幸運；但高雄有災，立即指派市府工務局、環保局、消防局等組成的86人救災團隊，偕同32台輛各式救災機動車輛，前往高雄投入救災。