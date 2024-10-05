快訊

不去萬里老家勘災卻到台南拜廟參香？賴清德這樣說

怪颱山陀兒「有滿多獨特性」 鄭明典：應該考慮除名

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東潮州驚現可吞噬車輛天坑 警急拉封鎖線防人車掉落

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬。記者石秀華／翻攝
屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬。記者石秀華／翻攝

山陀兒颱風遠離，屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬，轄區警方急拉封鎖線，防止人車掉落；據了解，本月1日事發地曾出現電線桿傾斜，2日出現小坑洞，豈料，今事態嚴重，演變成天坑。

據了解，屏東縣潮州鎮祥和街今天上午出現的深度將近達1層樓高的天坑，當時路面旁的建案正在施工，工人開挖地下室，疑挖到地下第2層時，擋土壁突然滲水，有泥土湧出。

由於1日建案旁的電線桿出現傾斜，2日路面出現小坑洞，當時潮州鎮公所人員請台電維修，並請建商灌漿處理，豈料，今天上午坑洞突然越裂越大，長度和深度已達能吞車狀態，且路面嚴重傾斜，畫面怵目驚心，令附近住戶憂心房屋也跟著傾斜。

潮州警分局警方獲報抵達，先在現場拉起封鎖線，避免用路人摔落天坑，縣府工務單位正調查事發原因。

屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬。記者石秀華／翻攝
屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬。記者石秀華／翻攝
屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬。記者石秀華／翻攝
屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬。記者石秀華／翻攝
屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬；怪手進行回填。記者石秀華／翻攝
屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬；怪手進行回填。記者石秀華／翻攝

天坑 屏東縣 山陀兒颱風

延伸閱讀

屏東結束颱風4天停班課 盤點災情盡速恢復市容

屏東結束颱風4天停班課 盤點災情盡速恢復市容

竹北天坑道路管制引發疑慮 豐邑：塔吊設備保養

竹北天坑道路管制引發疑慮 豐邑：塔吊設備保養

相關新聞

山陀兒颱風閃過 睽違6年府城迎媽祖巧合 信徒嘖嘖稱奇

台南400甲辰年府城迎媽祖日前圓滿落幕，睽違6年遶境一連兩天，在9月28日、29日總計多達50頂神轎、100多個陣頭、動...

高雄大寮2萬戶停電 抗議復電進度零 里長遭住戶罵「不投你了」

山陀兒颱風造成高雄市近20萬戶停電，大寮區一度高達2萬戶停電，目前仍有近3700戶停電，當地三隆里因外圍台29線的高壓電...

屏東潮州驚現可吞噬車輛天坑 警急拉封鎖線防人車掉落

山陀兒颱風遠離，屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞...

鄉親鄉情／趙毓文 屏東農產變幸福甜點

走進屏東勝利星村必勝巷，有家以巴斯克乳酪蛋糕聞名的「必勝烘焙研製所」，負責人趙毓文是眷村第3代，旅美10多年後返鄉創業，...

金大食品科學系協助農藥檢測 讓長者共餐吃得安心

食品安全議題近年來越來越受到重視，市售蔬果往往會面臨到農藥殘留的問題，國立金門大學獲教育部教學實踐研究計畫執行「青銀共學...

高雄公車站候車燈未到1% 挨批不友善

許多縣市在公車候車亭設置「候車服務燈」，免招手攔車，可以降低意外風險，但高雄市僅38個站點設簡易型招呼燈，可按鈕通知司機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。