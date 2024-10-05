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屏東潮州驚現可吞噬車輛天坑 警急拉封鎖線防人車掉落
山陀兒颱風遠離，屏東縣潮州鎮祥和街某處建築工地旁今天上午驚傳路面塌陷，深約3公尺、長約2輛車寬度的天坑，足可將一輛轎車吞噬，轄區警方急拉封鎖線，防止人車掉落；據了解，本月1日事發地曾出現電線桿傾斜，2日出現小坑洞，豈料，今事態嚴重，演變成天坑。
據了解，屏東縣潮州鎮祥和街今天上午出現的深度將近達1層樓高的天坑，當時路面旁的建案正在施工，工人開挖地下室，疑挖到地下第2層時，擋土壁突然滲水，有泥土湧出。
由於1日建案旁的電線桿出現傾斜，2日路面出現小坑洞，當時潮州鎮公所人員請台電維修，並請建商灌漿處理，豈料，今天上午坑洞突然越裂越大，長度和深度已達能吞車狀態，且路面嚴重傾斜，畫面怵目驚心，令附近住戶憂心房屋也跟著傾斜。
潮州警分局警方獲報抵達，先在現場拉起封鎖線，避免用路人摔落天坑，縣府工務單位正調查事發原因。
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