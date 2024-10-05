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高雄大寮2萬戶停電 抗議復電進度零 里長遭住戶罵「不投你了」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，今日帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭。圖／民眾提供
三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，今日帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭。圖／民眾提供

山陀兒颱風造成高雄市近20萬戶停電，大寮區一度高達2萬戶停電，目前仍有近3700戶停電，當地三隆里因外圍台29線的高壓電線遭路樹壓毀，已3天無電可用，里長抱怨復電工程毫無進度，里民對他怨聲載道，下週要向區公所請辭職位；議員邱于軒表示，河堤路段的超高壓電線已加速修復工程，目前會先協調發電機、沐浴車給里民。

「停電整整3天，台電完全沒有人來修理！」三隆里長蕭國欽表示，當地興隆路上長達100公尺的路段有3條電線掉落農田裡，當地停電多時，尤其老弱婦孺需要搭電梯、使用呼吸器等都無法使用，只能暫住親友家中，他責怪工務機關、台電完全沒按照修復時程，甚至誤導民眾，導致當地有許多誤解，甚至罵他「沒做事、不要選、不投給你」，讓他無奈且氣憤，希望台電人員至少讓當地復電情形有所進度。

蕭國欽今日帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，要求復電工程有所進度，他認為大寮山區都已陸續復電，為何三隆里遲遲等不到，區長和行政長官也未曾關心，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭職位，「感謝支持我的里民們，說聲抱歉，不是里長無能，我也是人，實在經不起這樣的謾罵」。

市議員邱于軒、警方到場抗議現場關心；邱于軒說，目前台電正在大寮外圍、台29線河堤路拉線路進入各里接電，稍早市長陳其邁也到現場視察，已經已加速進行復電。大寮區長黃伯雄表示，當地河堤路的黑板樹被強風吹垮後壓毀超高壓電線，導致送入社區的電受阻，目前台電正搶修中，下午會提供發電機、沐浴車給里民。

三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，今日帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭。圖／民眾提供
三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，今日帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭。圖／民眾提供
三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，今日帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭里長。圖／民眾提供
三隆里長蕭國欽抱怨當地復電進度慢，今日帶領里民到台電大寮服務所外頭抗議，他說近日遭受太多壓力，下周一要到區公所請辭里長。圖／民眾提供

停電 台電 山陀兒颱風 高雄市

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