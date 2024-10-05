鄉親鄉情／趙毓文 屏東農產變幸福甜點

走進屏東勝利星村必勝巷，有家以巴斯克乳酪蛋糕聞名的「必勝烘焙研製所」，負責人趙毓文是眷村第3代，旅美10多年後返鄉創業，結合屏東農產以充滿幸福感的甜點出發，全新風貌組合，讓饕客走進「必勝」就像回到家，找回眷村熟悉的生活軌跡。

趙毓文創設的必勝烘焙研製所打造為「體驗店」，能倚靠木窗席地而坐，享受愜意下午茶，店內陳設宛若穿越到眷村年代，獲得2024屏東伴手禮好店組店家之一。

趙毓文從小在勝利星村成功區長大，幼年常跟著爺爺逛有賣包子、饅頭、燒餅、油條等外省小吃的勝利路，每次買燒餅都會夾著甜麵醬、豆瓣醬，再配上一根大蔥。他高中念軍校，之後轉考五專機械工程科，退伍後赴美國親戚的餐廳幫忙，做到連鎖餐飲集團區經理，後來外公、父親相繼過世，他決定返鄉陪伴母親，因而開啟創業路。

他先接手一家主打法式餐點的小店，後來選在充滿兒時記憶的勝利星村推創意甜點，但2021年5月開業才兩周就遇上疫情，不過他抓住甜點冷凍宅配的優勢開發網購，打出市場。趙毓文結合屏東特色農產，設計出12種口味巴斯克乳酪蛋糕，像海鹽奶蓋巴斯克半熟乳酪蛋糕即展現吹著海風的墾丁意象。另老奶奶檸檬糖霜蛋糕、芋香巴斯克半熟乳酪蛋糕等，旺季每月可賣出3千到5千顆。他說，吃飯或許為圖溫飽，但品嘗甜點一定是為了慶祝幸福，特別時刻能由必勝陪伴，透過烘焙甜點，傳遞幸福故事。