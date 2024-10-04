山陀兒重創高雄、基隆 台中救災隊動員66人南北馳援

山陀兒颱風南北肆虐，造成高雄、基隆重大災情，台中市建設局昨天深夜接獲中央來電，盼協助高雄救災，市長盧秀燕得知後立即指示「全力支援」，共出動6組、38人救災團隊及機具馳援；基隆市政府今天下午也來電盼中市府伸出援手，建設局及環保局立即協力盤點人力與機具設備，組28人救災團隊，預計明早8時集結北上救災。

建設局長陳大田說明，山陀兒颱風重創高雄，國土署署長吳欣修昨天深夜來電表示需要台中市公務協助救災，市長盧秀燕指示「全力支援」，建設局以最高效率備妥救災人員與機具設備，秉持「同島一命」的心態支援。

陳大田指出，今日支援高雄第一波在中午前出發，由建設局養工處副總工程司郭坤雄率隊，下午持續加派人力機具馳援，共動員山貓5輛、吊卡車4輛、抓斗車3輛、鏈鋸31支，以及38名人員，共6組救災團隊抵達高雄後，直接著手搶通高雄市政府附近的民族路（民生重要道路）。