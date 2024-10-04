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屏東迎王祭典掃颱風陰霾 遷船遶境滿人潮

中央社／ 屏東縣4日電

屏東東港東隆宮迎王平安祭典進入尾聲，今天重頭戲遷船遶境，意為沿途收煞驅瘟。王船按時程出廠、陸上行舟，鎮上大街小巷擠滿爭睹人潮，一掃颱風山陀兒陰霾。

東隆宮遷船遶境循古禮進行，今天早上7時許將王船遷出廠並舉辦法會，中午時分過後王船遷出牌樓，按排定路線在鎮內遶行；許多民眾已在定點等待搶拍陸上行舟奇觀。

山陀兒昨天狂掃東港，招牌掉落、樹木折損，街上一片狼藉。今天放晴，許多家戶清理之餘，仍在門前擺設香壇、供品，迎接代天巡狩千歲爺與王船到來。有民眾在臉書（Facebook）表示，王船很壯觀，東港人團結力量大，精神讓人敬佩，溫王爺神威顯赫。

昨天東港安泰醫院發生火警，累計7人因火災死亡，也有不少信徒到東隆宮臉書專頁詢問，是否能安排遶行到醫院賜福。不過，廟方並無回應，依原訂路線遶行。

一名揹著孫子觀看陸上行舟的居民告訴一旁隨香客，看到遷船得以順利舉行很感動，這是東港在地文化，一定要傳承給年幼孫子。隨香客繼續隨王船前行時，這名居民也暖心對她說，「3年後再見」。

依東隆宮資訊，東港迎王祭典遷船在送王前1天下午舉行，遷船目的為沿途收煞驅瘟，並讓百姓頂香膜拜，接受各方添載。家戶除準備牲禮、菜碗，感謝代天巡狩千歲爺及其兵馬神將8天來的辛勞，也準備俗稱替身仔的紙人給千歲爺帶走，替家人改運解厄。

東隆宮指出，遷船遶境最後，王船回到東隆宮廣場，讓信徒繼續添載。添載物品用意，為期千歲爺回天庭繳旨旅途中三餐無虞；另也代表東港子弟感謝代天巡狩王駕，為東港帶來委境安域的小心意，更期望未來3年東港合境平安、信眾豐衣足食。

今晚尚有宴王儀式，感謝眾千歲8天辛勞；5日凌晨東隆宮執事人員恭請千歲爺上轎，至鎮海公園送王。

東港 王船 遶境

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