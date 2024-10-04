高雄受重創 南市支援上百人力及機具協助恢復市容
颱風山陀兒重創高雄，亟需協助，南市府工務局、環保局、消防局等組成的86人救災團隊，偕同32台輛各式救災機動車輛，一早集結出發 ，前往高雄投入救災。
台南市政府表示 ，高雄災情嚴重，市長黃偉哲昨晚指示台南市政府團隊前往高雄救災，昨晚市府團隊已立即進行人力和機具盤點，黃偉哲表示，希望協助高雄儘早復原，市民恢復正常生活。
南市府表示，救災支援團隊，今天上午8點就抵達高雄市政府，86人與32輛機具，包含山貓、吊卡車、抓斗車、高空作業車、貨車等，在高雄市政府的統一調度下，分成7組，分別投入苓雅、前金、新興、鹽埕、楠梓、小港、前鎮、鳳山、左營、鼓山等區的救災工作，包含倒塌樹木的移除等，全面投入救災復原工作。
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