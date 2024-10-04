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高雄300處紅綠燈遭颱風吹毀、燈箱歪斜 養殖戶損失慘重

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
山陀兒颱風重創高雄，各區道路均有號誌燈毀損、路樹倒塌，高雄市府統計全市超過300餘件號誌搶修案，目前已完成近百處。圖／高雄市交通局提供
山陀兒颱風重創高雄，各區道路均有號誌燈毀損、路樹倒塌，高雄市府統計全市超過300餘件號誌搶修案，目前已完成近百處。圖／高雄市交通局提供

山陀兒颱風重創高雄，各區道路均有號誌燈毀損、路樹倒塌，高雄市府統計全市超過300餘件號誌搶修案，目前已完成近百處，另外4處漁港供漁民整補網具使用的遮陽棚因風雨遭到損毀，林園區2戶養殖場受停電影響，造成養殖物缺氧死亡；輕軌部分已排除沿線障礙物，今日下午2點已恢復輕軌正常營運，班距20分鐘。

此次颱風通報號誌搶修案超過300餘件，較凱米颱風增加一倍以上，目前已完成近百處號誌恢復，預計周日完成主要幹道路口號誌運作。交通局表示，交通局智運中心每日動員14組人力進行巡查與修復，此次許多桿件或因路樹倒塌造成號誌損壞或燈箱歪斜，已優先派吊車先作排除減少影響道路交通動線與安全，後續將重新設立號誌桿件及號誌燈箱。

漁港部分，彌陀、旗津、鳳鼻頭及中芸等4處漁港供漁民整補網具使用的遮陽棚因風雨損毀，其餘漁港狀況良好，林園地區2戶養殖場，因受強風及停電影響，發生屋頂毀壞、設備損壞及養殖物缺氧死亡狀況；海洋局表示，已向中央爭取將林園區列入天然災害救助及低利貸款地區公告，呼籲受災漁民第一時間務必拍照記錄，向當地公所通報。

全市多處公園綠地有樹木倒伏情形，國軍已出動官兵支援救災，兵役處統計支援兵力共1022人次、車輛機具164輛次以上，包含台南、台中、桃園、新北、台北等縣市，也有預計35個工班前來高雄協助救災。大眾運輸部分，高雄捷運公司清除輕軌沿線倒塌樹木與障礙物後，今天下午2時已恢復輕軌正常營運，班距20分鐘。

大眾運輸部分，高雄捷運公司清除輕軌沿線倒塌樹木與障礙物後，今天下午2時已恢復輕軌正常營運，班距20分鐘。圖／高雄市捷運局提供
大眾運輸部分，高雄捷運公司清除輕軌沿線倒塌樹木與障礙物後，今天下午2時已恢復輕軌正常營運，班距20分鐘。圖／高雄市捷運局提供
山陀兒颱風重創高雄，各區道路均有號誌燈毀損、路樹倒塌，高雄市府統計全市超過300餘件號誌搶修案，目前已完成近百處。圖／高雄市交通局提供
山陀兒颱風重創高雄，各區道路均有號誌燈毀損、路樹倒塌，高雄市府統計全市超過300餘件號誌搶修案，目前已完成近百處。圖／高雄市交通局提供

凱米颱風 漁民 輕軌

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