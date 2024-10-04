快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

聽新聞
0:00 / 0:00

不敵山陀兒狂風暴吹 高雄市武德殿百年榕樹倒了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立古蹟武德殿前百年老榕樹，日治時代隨武德殿成立種下，別具意義。圖／取自武德殿臉書
高雄市立古蹟武德殿前百年老榕樹，日治時代隨武德殿成立種下，別具意義。圖／取自武德殿臉書

山陀兒強風狂掃高雄市樹木，鼓山區市定古蹟武德殿前百年老榕樹也不敵強風被連根拔起，今天經過樹醫師診斷後，判定「沒救了」，武德殿委辦方隨即雇工把老樹移除，當地居民不捨，坐在殿前默默看著，向老樹告別。

根據史料記載，這棵老榕樹坐落在哈瑪星登山街上，百年前隨武德殿成立種下，別具意義，走過百年歲月，經過無數風雨考驗，依舊屹立不搖，如今卻不敵山陀兒狂風吹襲倒下。

雖然老樹未列入特定紀念樹木加以列管保護，武德殿委辦業者謹慎起見，還是找來樹醫生幫看診，可惜老樹連根拔起，根系、樹幹也生病了，被判定無法救回，必須移除。

「好不捨哦」陳姓居民說，老樹陪伴社區居民成長，幾乎是哈瑪星人共同記憶，得知樹木要被移除，無法原地重生，特地來送別老樹。

高雄市立古蹟武德殿前百年老榕樹已有百歲，這次卻不敵山陀兒狂風吹襲倒下。記者郭韋綺／攝影
高雄市立古蹟武德殿前百年老榕樹已有百歲，這次卻不敵山陀兒狂風吹襲倒下。記者郭韋綺／攝影

哈瑪星 醫師 高雄市

延伸閱讀

山陀兒今晨降為熱低壓再增29人傷 統計全台2死1失蹤696傷

她稱高雄「神奇颱風假」一周休6天 陳其邁回應了

樹倒、招牌掉落...山陀兒強風侵襲高雄 市長陳其邁：拚３天內復原

影／山陀兒歷史級強風 高雄路樹傾倒嚴重 國軍投入逾千兵力救災　

相關新聞

高雄300處紅綠燈遭颱風吹毀、燈箱歪斜 養殖戶損失慘重

山陀兒颱風重創高雄，各區道路均有號誌燈毀損、路樹倒塌，高雄市府統計全市超過300餘件號誌搶修案，目前已完成近百處，另外4...

不敵山陀兒狂風暴吹 高雄市武德殿百年榕樹倒了

山陀兒強風狂掃高雄市樹木，鼓山區市定古蹟武德殿前百年老榕樹也不敵強風被連根拔起，今天經過樹醫師診斷後，判定「沒救了」，武...

高雄連放4天颱風假 李明璇稱「神奇城市」又悄刪除

颱風山陀兒侵襲高雄連放4天假，加上週末共放6天假。國民黨發言人李明璇稱幾乎趕上中國十一連假，又說「很神奇的城市」但隨後刪...

金大食品科學系協助農藥檢測 讓長者共餐吃得安心

食品安全議題近年來越來越受到重視，市售蔬果往往會面臨到農藥殘留的問題，國立金門大學獲教育部教學實踐研究計畫執行「青銀共學...

高雄公車站候車燈未到1% 挨批不友善

許多縣市在公車候車亭設置「候車服務燈」，免招手攔車，可以降低意外風險，但高雄市僅38個站點設簡易型招呼燈，可按鈕通知司機...

高雄公車站候車服務燈設置比率未達1% 挨轟對長者不友善

台灣許多縣市政府在公車站點設置「候車服務燈」，讓等車民眾不需招手攔車，降低意外風險，但高雄市近5千個公車站僅38個站點設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。