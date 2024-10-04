不敵山陀兒狂風暴吹 高雄市武德殿百年榕樹倒了

山陀兒強風狂掃高雄市樹木，鼓山區市定古蹟武德殿前百年老榕樹也不敵強風被連根拔起，今天經過樹醫師診斷後，判定「沒救了」，武德殿委辦方隨即雇工把老樹移除，當地居民不捨，坐在殿前默默看著，向老樹告別。

根據史料記載，這棵老榕樹坐落在哈瑪星登山街上，百年前隨武德殿成立種下，別具意義，走過百年歲月，經過無數風雨考驗，依舊屹立不搖，如今卻不敵山陀兒狂風吹襲倒下。

雖然老樹未列入特定紀念樹木加以列管保護，武德殿委辦業者謹慎起見，還是找來樹醫生幫看診，可惜老樹連根拔起，根系、樹幹也生病了，被判定無法救回，必須移除。