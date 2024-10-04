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高雄連放4天颱風假 李明璇稱「神奇城市」又悄刪除

中央社／ 高雄4日電
國民黨發言人李明璇。圖／聯合報資料照片
國民黨發言人李明璇。圖／聯合報資料照片

颱風山陀兒侵襲高雄連放4天假，加上週末共放6天假。國民黨發言人李明璇稱幾乎趕上中國十一連假，又說「很神奇的城市」但隨後刪除。市長陳其邁說，盼所有市民合作度過難關。

颱風山陀兒帶來強風豪雨，高雄市區滿目瘡痍，自1日起開始放颱風假至今，共放了4天颱風假。對此，生活在高雄的國民黨發言人李明璇昨晚在臉書貼出外出清理樹木照片，並稱經過中午的狂風後，晚上已經無風無雨，許多人都出面清理被吹倒的樹木，也有很多家庭帶著孩子外出買吃的。但本來想說不可能颱風假連放4天，結果高雄真的又放假了。

李明璇說，颱風假4天加上週末一共放了6天，幾乎趕上了對岸的十一連假，「看著堆積如山的工作，家門前又有吹倒的路樹，複雜的情緒，很難形容」，更在文中提到「這真的是一個很神奇的城市」，但今天凌晨3時許又默默將這句話刪掉。

對此，陳其邁今天回應，現在是重建家園的時刻，高雄災情慘重，希望所有市民可以共同合作度過難關。

陳其邁也提到，考慮市民上班跟上學安全，以及停電停水情形，所以才做這個困難的決定，就是希望能夠確保市民不管是交通或是住家、校園的重建工作順利。

李明璇 陳其邁 颱風假

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