聽新聞
0:00 / 0:00
金大食品科學系協助農藥檢測 讓長者共餐吃得安心
食品安全議題近年來越來越受到重視，市售蔬果往往會面臨到農藥殘留的問題，國立金門大學獲教育部教學實踐研究計畫執行「青銀共學忠孝社區共餐饗安心」，協助社區共餐檢驗食材農藥殘留，以落實食安管理。社區的長輩都說，感覺吃起來安心多了。
據了解，目前金門縣社區照顧關懷據點對於社區長者共餐服務已達每餐3000人次，要如何落實食材安全管理是一大問題。
金大食品科學系主任楊楷民表示，金門位居離島食材取得不易，其食材供應鏈漫長不易追溯，且各階段可能涉及許多潛在危害，在這錯綜複雜的過程中，無形地增加食品遭受污染的風險，如何在追營養與美味同時落實關懷據點社區共餐安全性，這項計畫帶領學生走入金沙鎮忠孝新村社區協助檢驗食品，同時教導社區志工正確觀念，以達到全面食品安全管理。
忠孝新村社區理事長王志願表示，目前社區每餐共餐服務高達百位居民，這次與金大食品系合作，由他們協助快篩採買的蔬果，「感覺吃起來，安心多了」，希望讓每位長者都可以安心用餐。
參與計畫的同學劉湸劼說，很難得能有這次非常寶貴的經驗，將課堂學習技術應用到社區食材檢測，希望能活用所學為食安把關盡一分心力，讓阿公阿嬤們吃飯不用在擔心有沒有農藥的問題。
金大表示，這項計畫感謝吾酶土生物科技公司捐贈農藥殘留快篩檢測儀及人員技術培訓，目前食品系已有多位師生通過受訓獲頒證書，將可擔負第一線的農藥殘留檢測服務以守護金門社區共餐安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言