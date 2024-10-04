金大食品科學系協助農藥檢測 讓長者共餐吃得安心

食品安全議題近年來越來越受到重視，市售蔬果往往會面臨到農藥殘留的問題，國立金門大學獲教育部教學實踐研究計畫執行「青銀共學忠孝社區共餐饗安心」，協助社區共餐檢驗食材農藥殘留，以落實食安管理。社區的長輩都說，感覺吃起來安心多了。

據了解，目前金門縣社區照顧關懷據點對於社區長者共餐服務已達每餐3000人次，要如何落實食材安全管理是一大問題。

金大食品科學系主任楊楷民表示，金門位居離島食材取得不易，其食材供應鏈漫長不易追溯，且各階段可能涉及許多潛在危害，在這錯綜複雜的過程中，無形地增加食品遭受污染的風險，如何在追營養與美味同時落實關懷據點社區共餐安全性，這項計畫帶領學生走入金沙鎮忠孝新村社區協助檢驗食品，同時教導社區志工正確觀念，以達到全面食品安全管理。

忠孝新村社區理事長王志願表示，目前社區每餐共餐服務高達百位居民，這次與金大食品系合作，由他們協助快篩採買的蔬果，「感覺吃起來，安心多了」，希望讓每位長者都可以安心用餐。

參與計畫的同學劉湸劼說，很難得能有這次非常寶貴的經驗，將課堂學習技術應用到社區食材檢測，希望能活用所學為食安把關盡一分心力，讓阿公阿嬤們吃飯不用在擔心有沒有農藥的問題。