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金大食品科學系協助農藥檢測 讓長者共餐吃得安心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學執行「青銀共學 忠孝社區共餐饗安心」計畫，協助社區共餐進行食材農藥殘留檢驗，深受社區長輩的肯定。圖／金大提供
金門大學執行「青銀共學 忠孝社區共餐饗安心」計畫，協助社區共餐進行食材農藥殘留檢驗，深受社區長輩的肯定。圖／金大提供

食品安全議題近年來越來越受到重視，市售蔬果往往會面臨到農藥殘留的問題，國立金門大學獲教育部教學實踐研究計畫執行「青銀共學忠孝社區共餐饗安心」，協助社區共餐檢驗食材農藥殘留，以落實食安管理。社區的長輩都說，感覺吃起來安心多了。

據了解，目前金門縣社區照顧關懷據點對於社區長者共餐服務已達每餐3000人次，要如何落實食材安全管理是一大問題。

金大食品科學系主任楊楷民表示，金門位居離島食材取得不易，其食材供應鏈漫長不易追溯，且各階段可能涉及許多潛在危害，在這錯綜複雜的過程中，無形地增加食品遭受污染的風險，如何在追營養與美味同時落實關懷據點社區共餐安全性，這項計畫帶領學生走入金沙鎮忠孝新村社區協助檢驗食品，同時教導社區志工正確觀念，以達到全面食品安全管理。

忠孝新村社區理事長王志願表示，目前社區每餐共餐服務高達百位居民，這次與金大食品系合作，由他們協助快篩採買的蔬果，「感覺吃起來，安心多了」，希望讓每位長者都可以安心用餐。

參與計畫的同學劉湸劼說，很難得能有這次非常寶貴的經驗，將課堂學習技術應用到社區食材檢測，希望能活用所學為食安把關盡一分心力，讓阿公阿嬤們吃飯不用在擔心有沒有農藥的問題。

金大表示，這項計畫感謝吾酶土生物科技公司捐贈農藥殘留快篩檢測儀及人員技術培訓，目前食品系已有多位師生通過受訓獲頒證書，將可擔負第一線的農藥殘留檢測服務以守護金門社區共餐安全。

金大食品系目前已有多位師生可擔負第一線的農藥殘留檢測服務，協助社區共餐進行食材農藥殘留檢驗，以落實食安管理。圖／金大提供
金大食品系目前已有多位師生可擔負第一線的農藥殘留檢測服務，協助社區共餐進行食材農藥殘留檢驗，以落實食安管理。圖／金大提供

農藥殘留 金門 食材

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