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高雄公車站候車燈未到1% 挨批不友善

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄有38處新式智慧型站牌設置簡易型招呼燈，民眾按鈕能告知司機員要上車，但無法針對單一路線，且新式站牌僅設置在商圈周邊。記者宋原彰／攝影
高雄有38處新式智慧型站牌設置簡易型招呼燈，民眾按鈕能告知司機員要上車，但無法針對單一路線，且新式站牌僅設置在商圈周邊。記者宋原彰／攝影

許多縣市在公車候車亭設置「候車服務燈」，免招手攔車，可以降低意外風險，但高雄市僅38個站點設簡易型招呼燈，可按鈕通知司機停靠，比率不到1%，議員認為對年長者、行動不便者、輪椅族不友善；此外公車站語音播報設備設置率，4年來僅達15%，也遭批需要改善。

台中市3年前建置服務燈系統，民眾按路線專屬鈕，公車亭面板會顯示黃色笑臉鈴鐺圖示和路線名稱，視同攔車，候車服務燈也能透過App啟動，全市超過3分之一候車亭設置，服務人次近400萬人，吸引效仿。但高雄市近1千座公車候車亭，5000個公車站點，僅38處新式智慧型站牌設簡易型招呼燈，無法對應路線，又集中設於商圈周邊，iBus公車App也未提供預約候車功能，相對不實用。

市議員張博洋說，候車服務燈能讓民眾免探頭招手，降低攔車風險，避免過站不停，對老殘及孕婦友善方便，應結合iBus公車即時動態資訊App，於醫院周邊及主要幹道候車亭廣設。張博洋另外也提到，高雄市4年前對人潮多或視障者經常搭乘的候車亭設置語音播報設備，提供公車到站資訊，但是全市僅設153座，設置率太低。

交通局表示，候車服務燈立意雖好，不過司機須注意路況、注意乘客招手還要顧及招呼燈，易分心導致安全疑慮，且設置和維護成本高，若發生故障，乘客未按燈或誤觸，都會造成糾紛，目前已上線的新版高雄iBus App及公車資訊網站，可提供預約「低地板公車」，今年底也會再增加16座具語音LED功能設備。

公車 語音 高雄市

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