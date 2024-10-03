影／天外飛來橫禍！高雄BMW名車慘遭鷹架棧板砸中

山陀兒颱風今天中午在高雄登陸，挾帶的強勁風力吹倒不少高雄港堆疊貨櫃，前鎮區民族路一處住家樓下傳來巨響，停放騎樓的BMW轎車前車窗竟被從空而降的巨大鷹架棧板砸破，車主直呼倒楣，並責怪建築工地粗心未做好防颱準備，所幸只有財損，沒有人受傷。

今天下午近1點，高雄市區遭受狂風暴雨襲擊，林姓車主的轎車停在住家樓下，人在2樓躲颱風，在鄰居告知下，赫然發現，一塊巨大鷹架棧板竟斜斜插入轎車前座，不僅砸毀玻璃，也導致大雨狂倒入車內，音響、座椅及儀表板可能都受損，光玻璃窗要價就6萬元，整體損失尚無法估算。

林姓車主指出，自家轎車原本停在馬路旁，這次為了防颱才改停騎樓，豈料還是發生意外，初步追查應該是住家附近一處工地沒有固定好建築工具，狂風一吹就四處跑。

車主說，高雄已經放3天颱風假，前2天風雨其實不大，工地有充足時間做好防護措施，但工地太輕忽才導致棧板四處飛，還好今天只有車子受損，若是機車騎士剛好經過，或許頭部斷掉都有可能，工地的公共安全很重要，不能拿人命開玩笑。