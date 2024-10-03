高雄公車站候車服務燈設置比例未達百分之一 挨轟對長者不友善

台灣許多縣市政府在公車站點設置「候車服務燈」，讓等車民眾不需招手攔車，降低意外風險，但高雄市近5千個公車站僅38個站點設置簡易型招呼燈，比例不到1%，議員認為對年長者、行動不便者、輪椅族相當不友善；此外公車站語音播報設備能輔助視障者、長者獲知到站資訊4年來設置僅達1成5，也遭批需改善。

台中3年前在367處公車亭建置服務燈系統，民眾候車時按下各路線專屬按鈕，視同招手攔車，候車亭上方顯示面板會顯示「黃色笑臉鈴鐺」圖示和路線名稱，清楚告知司機員，服務燈設備也與「台中公車App」連動，透過App直接啟動服務燈，全市超過3分之1候車亭均已設置，使用服務燈人次累積至今近400萬人，吸引各縣市取經效仿。

但高雄市共有近1千座公車候車亭，目前僅有38處新式智慧型站牌設置簡易型招呼燈，民眾按鈕能告知司機員要上車，但無法針對單一路線，且新式站牌僅設置在商圈周邊，民眾普遍不滿意、使用率低；此外，年底將達117處的太陽能電子紙智慧站牌因講求「簡易統一性」，未設置候車服務燈，iBus公車APP也未提供一般民眾預約候車功能。

高市議員張博洋表示，候車服務燈能讓搭乘公車旅客免探頭招手，降低在鄰近車道招手攔車風險，也能確實告知司機員乘車需求，避免過站不停狀況，不但保障安全，尤其對年長者、行動不便者、輪椅族、孕婦更更友善方便，要求先行設置候車服務燈在醫院周邊及主要幹道，也能將候車服務燈結合iBus公車即時動態資訊APP，直接預約公車班次。

針對市區人潮較多或視障者較常搭乘的公車候車亭，高市交通局4年前開始設置語音播報設備，公車即將進站時，系統會自動播報公車路線，提供即時公車到站資訊，但目前全市近1千座候車亭中，僅153座具語音播報設備，高達8成5的候車亭缺乏設備，張博洋認為許多視力不好的長者也需要靠聽覺輔助，設置率太低會影響搭乘意願。