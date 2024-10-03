高雄輕軌列車廣告粗估千萬 議員質疑「市府收益過低」

高雄輕軌年初成圓，許多貼滿廣告的彩繪列車被視為活動招牌，吸引業者購買，一年廣告收益粗估5百萬、上看千萬，但廣告商每年僅繳180萬權利金給捷運局，議員認為不合理，市府應與廠商再做收益討論，以達到更合理合作模式；另外輕軌包覆車廂式廣告也遭民眾指擋住觀景視野，部分圖樣與城市形象有衝突，議員要求市府訂定明確管理規範。

目前高市捷運局委由高雄捷運公司經營輕軌24輛列車，其中14輛列車有包覆式廣告，車廂內也會張貼廣告，每個廣告檔期最多3個月；樹德科大行銷系教授黃慶源分析，雖然廣告個案的金額落差很大，但輕軌成圓後運量提升，加上近年高雄演唱會、各類活動蓬勃發展，廣告附加價值被看好，每年廣告收益保守估計達500萬，上看千萬。

捷運局每年預算書中在土地開發基金「輕軌設施廣告收入」為180萬，目前與廣告商「高瞻廣告」簽約，由對方負責招攬廣告，廠商年繳180萬權利金後自負盈虧，但同一時段需提供最多3輛列車作為市政活動、公益宣導等用途；據了解年初輕軌甫成圓、運量大漲時，最多曾有10輛彩繪廣告列車上路，廠商為此收益不少。

市議員簡煥宗表示，輕軌包覆式廣告創造行銷效益與廣告產值，運行在路上相當醒目，除了可以遮陽以降低車內溫度的目的，還能收取廣告費用、增加營運收入，但捷運局每年的輕軌廣告收入僅有180萬，實屬不合理，尤其今年輕軌成圓，在市區曝光度增加，市府應與廠商再做收益討論，以達到更合理的合作模式。

此外，輕軌車廂包覆式廣告在車窗上採「洞洞貼」可透視形式，過去就有不少乘客抱怨其阻擋觀賞視野，降低觀光價值，甚至產生頭暈不適感；議員許采蓁表示，輕軌廣告尚欠缺規範，許多車體廣告與整體站體、城市景觀產生衝突，旅客也無法清楚欣賞窗外市景，要求比照北捷訂定《高雄輕軌及捷運廣告視覺聽覺設計管理規範》。

高捷公司表示，高瞻公司代理廣告契約期限至明年7月11日，高捷並未收取任何廣告分潤抽成，全由捷運局收取權利金並委外承攬廣告業務，高捷公司已訂定輕軌廣告審核標準，經捷運局同意備查，其規範廣告內容不得涉及政治選舉或違反公序良俗，另外輕軌車窗應保留3分之1以上之裁型空間，供乘客欣賞市景。

捷運局表示，鑑於輕軌廣告效益提高，年初已要求營運單位調升廣告權利金為每月21萬元，增加回饋挹注市府財政收入，今年上半年，市府取得輕軌「附屬事業收入」已達126萬；後續年度將視整體運量及廣告效益擴增情形，洽營運單位研商權利金調整事宜。