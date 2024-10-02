屏東潮州建案道路坑洞地基掏空 縣府要求業者立即停工
山陀兒颱風來襲，屏東縣下起間歇雨勢，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞，地基遭掏空，周邊鄰屋建築出現裂縫，附近居民憂心，鎮公所也第一時間到場了解。屏東縣府城鄉發展處表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。
潮州鎮公所指出，建案地下室開挖到地下2層，擋土壁旁邊滲水，土湧出來，造成道路掏空現象，昨天掏空出現電線桿歪歪斜，台電緊急處理不要造成住戶停電，今天凌晨急轉直下，道路出現坑洞，聯絡混泥土車緊急填土，不要讓道路變形更大，有些鄰住戶很近，居民很擔心。
屏東縣府城鄉處表示，第一時間要求業者立即停工，緊急處置，包括，1、停止抽水並回灌水讓內外水壓平衡，減緩滲水現象。2、立刻進行灌漿回填作業。3、風災後委由公會或專家釐清責任。4、業者應負擔全額補貼鄰損住戶安置費用；此外，待安全無虞後才准再行復工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言