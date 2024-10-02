屏東潮州建案道路坑洞地基掏空 縣府要求業者立即停工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
山陀兒颱風來襲，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞地基遭掏空情況。屏東縣府表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。圖／讀者提供
山陀兒颱風來襲，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞地基遭掏空情況。屏東縣府表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。圖／讀者提供

山陀兒颱風來襲，屏東縣下起間歇雨勢，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞，地基遭掏空，周邊鄰屋建築出現裂縫，附近居民憂心，鎮公所也第一時間到場了解。屏東縣府城鄉發展處表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。

潮州鎮公所指出，建案地下室開挖到地下2層，擋土壁旁邊滲水，土湧出來，造成道路掏空現象，昨天掏空出現電線桿歪歪斜，台電緊急處理不要造成住戶停電，今天凌晨急轉直下，道路出現坑洞，聯絡混泥土車緊急填土，不要讓道路變形更大，有些鄰住戶很近，居民很擔心。

屏東縣府城鄉處表示，第一時間要求業者立即停工，緊急處置，包括，1、停止抽水並回灌水讓內外水壓平衡，減緩滲水現象。2、立刻進行灌漿回填作業。3、風災後委由公會或專家釐清責任。4、業者應負擔全額補貼鄰損住戶安置費用；此外，待安全無虞後才准再行復工。

山陀兒颱風來襲，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞地基遭掏空情況。屏東縣府表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。圖／讀者提供
山陀兒颱風來襲，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞地基遭掏空情況。屏東縣府表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。圖／讀者提供
山陀兒颱風來襲，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞地基遭掏空情況。屏東縣府表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。圖／讀者提供
山陀兒颱風來襲，屏東縣潮州鎮和祥街附近一處建案旁的馬路，1日先出現電線桿傾斜，2日出現坑洞地基遭掏空情況。屏東縣府表示，要求業者立即停工，進行緊急處置，防止損害擴大。圖／讀者提供

住戶 屏東縣 掏空

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