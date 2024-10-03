高雄輕軌廣告收益估千萬 僅收180萬

高雄輕軌彩繪列車被視為城市風景，吸引不少企業下單，一年廣告收入粗估逾500萬、甚至上看千萬，議員認為，捷運局僅向委託承攬廣告業務的業者收180萬元權利金，實不合理，要求重新檢討，達到更合理的合作模式。另外輕軌車窗貼滿廣告物，影響遊客視野及觀瞻，常遭詬病，也要求市府訂立明確管理規範。

高捷公司表示，輕軌代理廣告契約至明年7月11日止，廣告承攬業務是由捷運局委外辦理，並收取權利金，他們未分潤抽成。高市捷運局則表示，今年初已要求營運單位調升廣告權利金為每月21萬元，今年上半年市府取得輕軌「附屬事業收入」達126萬；後續將視整體運量及廣告效益，洽營運單位研商調整。

高市捷運局委由高捷公司經營輕軌，24輛列車有14輛車體包覆廣告，車廂張貼廣告，每個廣告檔期最多3個月；樹德科大行銷系教授黃慶源分析，輕軌成圓後運量提升，加上近年高雄演唱會等活動蓬勃發展，廣告附加價值看好，每年廣告收益保守估計500萬，上看千萬。

但據捷運局預算書顯示，輕軌設施委由廣告商招攬廣告，廠商年繳180萬權利金後自負盈虧，同一時段最多需提供3輛列車作為市政活動、公益宣導；今年初輕軌甫成圓、運量大增，最多曾有10輛彩繪列車上路！市議員簡煥宗認為，輕軌車體廣告醒目，除能遮陽降溫，還可收廣告費增加營收，但捷運局每年僅進帳180萬元實屬不合理，市府應再與廠商協商合理的合作模式。

此外輕軌包覆式廣告，僅車窗採用「洞洞貼」供透視，不少乘客抱怨妨礙觀賞市景，也造成頭暈不適，降低觀光價值。議員許采蓁說，輕軌許多車體廣告與整體站體、城市景觀產生衝突，應比照北捷訂定「廣告視覺聽覺設計管理規範」進行改善。高捷公司表示，已訂定輕軌廣告審核標準經捷運局同意備查，規範輕軌車窗亦應保留三分之一以上裁型空間，供乘客欣賞市景。