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金門之旅 悠遊聚落嘗美食

聯合報／ 本報訊
建功嶼平時就像海中孤島，每到退潮，就會出現一條與岸上相連的道路。 圖／有行旅官網
建功嶼平時就像海中孤島，每到退潮，就會出現一條與岸上相連的道路。 圖／有行旅官網

金門四季鮮明，獨有的地理位置和生活方式，也演繹出悠長濃厚的聚落和人文風情。旅程邀請閩南文化博士、在地文化作家陳成基老師帶領旅人走訪有金門聖米歇爾山之稱的「建功嶼」、帝王認證的「美好之地」瓊林聚落、金門最美洋樓「水頭聚落」、金門最美街區「後埔小鎮」和參訪金城酒廠，探索「白乾」奧祕。

美食饗宴安排品嘗酒槽全牛料理和連續兩年入選聯合報「500盤」的金牪餐廳；並入住超過三百年的明朝豪宅，於秋高氣爽時節，在主人預備的高粱調酒微醺Bar中，徜徉懷古幽情。

有行旅《超乎想像 揭開面紗後的金門》4天3夜旅程，11月25日至11月28日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽：有行旅官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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