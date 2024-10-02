東港迎王颱風攪局 千歲爺指示王船法會等科儀按表進行

三年一科的東港迎王平安祭典遇到山陀兒颱風攪局，東港東隆宮今晚聲明，經向代天巡狩千歲爺擲杯請示，代天府內各項科儀將依祭典順序按時進行，包括明天的「王船法會」，後續行程依颱風動態滾動式調整。

東隆宮表示，今晚在祭典委員會主任委員潘慶士及典務科長陪同下，向代天巡狩千歲爺擲杯請示，受颱風影響的中區及農區遶境是否要補遶境，千歲爺指示遶境因風災關係科儀時間已過，無須再補；祭典委員會也向中、農區各宮廟及當地居民致歉。

另外千歲爺也指示，代天府內各項科儀依祭典順序進度按時進行，其餘後續活動行程，祭典委員會將依颱風動態做滾動式調整，也會在第一時間向各信眾說明。據了解，明天表定行程為王船法會，屬靜態科儀，原本在廟程搭棚舉辦的法會可能也會因風雨，改在代天府前的拜亭舉行。

東隆宮表示，祈求甲辰正科鄭大千歲爺神威慈悲，體恤蒼生黎民，能撥離風災，讓甲辰正科迎王平安祭典後續活動能順利進行，賜福萬民，風調雨順，國泰民安。