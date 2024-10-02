影／金門月牙洞仙境音樂會 想聽先走4小時山路

在絕頂峭壁聽音樂會！金門縣文化局日前辦了一場很特別的月牙洞仙境音樂會，將極限爬山運動與音樂會做結合，參加者要爬上太武山的秘境，展開了一場約4.5公里的挑戰之旅，最終在太武山南壁的丹梯及月牙洞聆聽長笛音樂會，吸引約30位聽眾參加，有人就說，在如此特別的場域欣賞演出，感覺音樂都跟大自然的聲音結合在一起，令人格外動容。

上月29日金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特的音樂盛會，參加者都起了一個大早，在清晨6時許出發，往太武山秘境前行，由於爬的都是崎嶇山路，長笛演奏者洪筱媛與參加民眾爬了4小時才抵達月牙洞，洪還特別換上表演服裝與鞋子，進行3場精彩演出。

金門縣文化局藝文推廣科長周祥敏表示，由於月牙洞內的空間狹小，所以參加民眾分2梯次到洞內聆聽老師的長笛演出，最後一場洪筱媛則站在洞外演奏，聽眾或坐或站在山路上，大家都覺得超激動與震撼。

演出曲目選擇了多部經典動畫電影的經典音樂，如《龍貓-風的通道》、《風中奇緣-風之彩》、《阿拉丁-一個嶄新的世界》、《美女與野獸-貝兒》，以及《霍爾的移動城堡-人生的旋轉木馬》等，優美的長笛樂聲在岩壁反射迴盪，讓聽眾聽了如癡如醉。

周祥敏說，為了宣傳太武山之美，他去年規劃首場的羊角石山谷音樂會，一開放報名，不到2分鐘就報名額滿，今年的月牙洞音樂會，因為有強調困難指數高達5/5，不少人有所遲疑，但大概1小時內就滿額；他認為，太武山很多山路，都有前人的足跡，但因為沒人走就荒廢，他希望透過類似的活動，讓大家多發掘太武山之美，讓路越走越暢通。

周祥敏也透露，因為演出環境都在絕頂峭壁上，當初要找表演者，讓他傷透了腦筋，癥結點除了考量樂器要能上山，演奏者也要能爬上山，另外表演藝術的外型很重要，最終在友人的推薦下，找到擅長長笛演奏的洪筱媛，周說，他們已經合作兩場次，發現洪也是運動好手，每次爬山都是一馬當先。