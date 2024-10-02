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影／金門月牙洞仙境音樂會 想聽先走4小時山路

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局在太武山南壁舉辦一場月牙洞仙境音樂會，由長笛演奏者洪筱媛進行3場次精彩演出。圖／民眾提供
金門縣文化局在太武山南壁舉辦一場月牙洞仙境音樂會，由長笛演奏者洪筱媛進行3場次精彩演出。圖／民眾提供

在絕頂峭壁聽音樂會金門文化局日前辦了一場很特別的月牙洞仙境音樂會，將極限爬山運動與音樂會做結合，參加者要爬上太武山的秘境，展開了一場約4.5公里的挑戰之旅，最終在太武山南壁的丹梯及月牙洞聆聽長笛音樂會，吸引約30位聽眾參加，有人就說，在如此特別的場域欣賞演出，感覺音樂都跟大自然的聲音結合在一起，令人格外動容。

上月29日金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特的音樂盛會，參加者都起了一個大早，在清晨6時許出發，往太武山秘境前行，由於爬的都是崎嶇山路，長笛演奏者洪筱媛與參加民眾爬了4小時才抵達月牙洞，洪還特別換上表演服裝與鞋子，進行3場精彩演出。

金門縣文化局藝文推廣科長周祥敏表示，由於月牙洞內的空間狹小，所以參加民眾分2梯次到洞內聆聽老師的長笛演出，最後一場洪筱媛則站在洞外演奏，聽眾或坐或站在山路上，大家都覺得超激動與震撼。

演出曲目選擇了多部經典動畫電影的經典音樂，如《龍貓-風的通道》、《風中奇緣-風之彩》、《阿拉丁-一個嶄新的世界》、《美女與野獸-貝兒》，以及《霍爾的移動城堡-人生的旋轉木馬》等，優美的長笛樂聲在岩壁反射迴盪，讓聽眾聽了如癡如醉。

周祥敏說，為了宣傳太武山之美，他去年規劃首場的羊角石山谷音樂會，一開放報名，不到2分鐘就報名額滿，今年的月牙洞音樂會，因為有強調困難指數高達5/5，不少人有所遲疑，但大概1小時內就滿額；他認為，太武山很多山路，都有前人的足跡，但因為沒人走就荒廢，他希望透過類似的活動，讓大家多發掘太武山之美，讓路越走越暢通。

周祥敏也透露，因為演出環境都在絕頂峭壁上，當初要找表演者，讓他傷透了腦筋，癥結點除了考量樂器要能上山，演奏者也要能爬上山，另外表演藝術的外型很重要，最終在友人的推薦下，找到擅長長笛演奏的洪筱媛，周說，他們已經合作兩場次，發現洪也是運動好手，每次爬山都是一馬當先。

李小姐表示，感覺月牙洞看起來很像國畫的仙境，她回憶，沿途的環境極其艱難，參與者需攀爬岩石，翻越峭壁，體驗大自然的壯麗與挑戰，這不僅僅是一場音樂會，更是一場全身心的體能挑戰；在這條充滿困難的路途上，每一步都充滿了驚喜，心靈深處也被音樂所觸動。

金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特而迷人的音樂盛會，參加的民眾跟演奏者合影。圖／民眾提供
金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特而迷人的音樂盛會，參加的民眾跟演奏者合影。圖／民眾提供
金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特而迷人的音樂盛會，長笛演奏者洪筱媛（前左）與參加民眾爬了4小時才抵達月牙洞，洪還特別換上表演服裝與鞋子，進行3場精彩演出。圖／民眾提供
金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特而迷人的音樂盛會，長笛演奏者洪筱媛（前左）與參加民眾爬了4小時才抵達月牙洞，洪還特別換上表演服裝與鞋子，進行3場精彩演出。圖／民眾提供
金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特而迷人的音樂盛會，參加的民眾要先爬太武山的峭壁山路，才能抵達月牙洞。圖／民眾提供
金門縣文化局在太武山南壁月牙洞舉辦一場獨特而迷人的音樂盛會，參加的民眾要先爬太武山的峭壁山路，才能抵達月牙洞。圖／民眾提供

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