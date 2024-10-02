古寧頭戰史館颱風過後重新開館 讓遊客見證歷史榮光

去年10月23日起閉館整修的古寧頭戰史館，原訂今天要舉行開幕啟用，但因山陀兒颱風的影響取消開幕活動，為因應各方期待，內政部國家公園署金門國家公園管理處表示，颱風過後的上班日，就正式對外開放，據了解，此次的整修主要是注入新穎的展示，如沉浸式劇場、油畫口述歷史線上展覽，以強化遊客遊憩體驗與解說教育功能。

金管處長鄭瑞昌表示，古寧頭戰史館原由軍方於民國73年興建，以戰史油畫的方式呈現，主要讓參訪遊客瞭解這場具有決定性戰役金門保衛戰的重要性。金管處接管後，自民國90年起重新開放，至今已逾20年，為豐富展示內容，戰史館於去年10月底閉館整修，注入更多元的展示內容及新穎的展示手法，如沉浸式劇場、油畫口述歷史線上展覽(Open Museum)等。

為了抓住遊客的眼球，此次的 沉浸式劇場～「印象金戰•1949」透過當代軟硬體構造作為觸媒，以「時光盒子」為核心概念，將原於戰史館中陳展的戰史油畫，轉化成為多媒體的互動體驗，達到歷史共感與記憶傳承的目標，讓民眾深入了解這場決定兩岸歷史進程的重要戰役，身歷其境感受當年金門保衛戰的壯烈情景。節目長約10分鐘，每日固定播放14場次。

古寧頭戰史館為金門第一座戰爭紀念館，同時也是台灣第一座以戰畫詮釋戰役的紀念館，民國70年代由金防部規劃創建時，委託畫家針對重要事件繪製共21幅巨型油畫，再現民國38年古寧頭戰役的經過，雖然經過歲月洗禮，部分油畫有所損壞。但金管處103年起陸續辦理油畫修復，歷經10年的時間完成21幅油畫修復工作賦予新生命，繼續為這段光榮戰役作見證。

據了解，金管處在去年更進一步尋訪當年參與該批戰畫創作的畫家或其門生故舊與家人，錄製口述歷史影像及數位化相關文獻，完成口述訪談影片共16支，已全數上架YouTube頻道「金門國家公園管理處」。