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嚇死人！蘭嶼海水倒灌 汽車秒倒車「驚險逃生」畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
蘭嶼地區一度被颱風暴風圈籠罩，部分路段出現海水倒灌狀況，有汽車險些遭淹沒。圖擷自《蘭嶼大小事》
蘭嶼地區一度被颱風暴風圈籠罩，部分路段出現海水倒灌狀況，有汽車險些遭淹沒。圖擷自《蘭嶼大小事》

受到颱風山陀兒影響，全台今（2）日放颱風假，有蘭嶼民眾昨天開車遇海水倒灌，差點被淹沒，路人見狀還衝上前援助，幸好駕馬上倒車遠離，沒有釀成大礙。然而驚險畫面曝光後，也引發討論。

蘭嶼地區一度被颱風暴風圈籠罩，部分路段出現海水倒灌狀況，臉書社團《蘭嶼大小事》流傳出一段影片，可以看到部分道路已經被海水淹沒，一旁路過的駕駛也差點遭殃，所幸最後順利倒車離開。

轉載影片的網友也提醒駕駛們不要強行通過，「危險路段請勿逗留，希望公所封鎖路段」，引發底下留言共鳴，「希望大家都平安渡過颱風天的危機」、「希望蘭嶼一切平安」。

此外，中度颱風山陀兒今天上午9時的中心位置在高雄的西南方約160公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署持續發布中度颱風山陀兒海上陸上颱風警報。

根據氣象署今天上午10時公布的最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），有台北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣達雨量警戒值停班課標準。

山陀兒颱風 蘭嶼

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