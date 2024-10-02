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高雄蓮潭國際會館11月底提前謝幕 陽明交大將進駐
高雄市政府委外經營20年的蓮潭國際會館，合約將於今年底到期，業者公告會在11月30日熄燈，功成身退，尚有餐券未使用者，可於期限內前往消費。原址依市府規畫，將由陽明交大高雄分部進駐，配合台積電等高科技產業到高雄設廠，招收半導體及AI產業碩博士生。
高雄蓮潭國際會館前身為高雄市公務人力發展中心，市府為活化公部門閒置空間，2005年起以ROT方式委由台灣首府大學經營，斥資5億元改造，展開20年長約。不過台灣首府大學去年退場，高市府協議提前在今年底終止契約。
蓮潭國際會館轉型後，因鄰近高鐵左營站，加上北高雄逐步發展成熟，一度營運不惡，高市府每年可收取500萬元定額權利金外，另有4.5％營業額抽成；估計每年可為市庫進帳約2000萬元。
近年隨著台積電進駐高雄，高市府也在左楠地區重新規畫布局，今年元月並與陽明交大簽訂合作協議書，提供蓮潭會館、公務人力發展中心房地作為高雄分部校址。預計明年初開設碩士學分班，以AI、半導體及ESG課程為主，114學年起招收碩博士學位班。
蓮潭國際會館有15間專業會議室、500人國際會議廳、1000人大型會展廳，距高鐵左營及台積電廠區都近。高市府亦透露，超微亦可能在蓮潭附近落腳。
蓮潭會館將熄燈，不少網友不捨，有網友說，自己的婚禮就在「蓮潭」舉辦；有網友表示很喜歡蓮潭的住宿環境、港式飲茶和麵包坊，鳳梨酥超好吃；有人嘆，很晚認識蓮潭，但每次去住都覺得很滿意，好可惜！
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