高雄6寵物公園 挨批設施損壞草皮禿

高雄有1萬3262隻寵物犬，但全市僅6座寵物公園，設備陽春、維護頻率低，飼主抱怨園內光禿一片塵土飛揚，清洗設備、分區柵欄損壞率高，也缺乏遮蔭、照明。市府工務局表示，除加強澆水維護並針對裸露處補植草皮及坑洞填平，將分區管制養護、巡檢修繕，目前有5處寵物公園正在施工，預計年底前陸續開放，左營區文學公園、林園區漁港公園也會規畫寵物公園。

高雄首座寵物公園是苓雅區中正公園，市議員許采蓁曾接到陳情，柵欄常損壞，導致大小犬隻衝突，公園維護頻率低，草皮常有光禿區塊。一名飼主說，園區剛啟用時還有鵝卵石步道，如今全被砂石覆蓋。

北高雄首座寵物公園是岡山87期重劃區的公五公園，狹長型園區被認為活動範圍太小，對大型犬不友善，內部草皮常光禿，犬隻奔跑時揚起塵土，對呼吸道有害；楠梓創新寵物公園同樣遭詬病植被不夠，民眾說「看就知道沒翻過地，全是小石頭跟樹枝的沙地」。

鳳山區中山寵物公園4月初重新整修開放，增加草皮和樹蔭，被稱作全市草皮最完整寵物公園，但記者實際觀察，場地仍遍布枯枝；鄰近夢時代百貨前鎮公13寵物公園則被批缺乏缺遮蔭、照明；仁武軍備局西營區改為寵物公園後，議員黃飛鳳曾指多項缺失，鐵釘外漏、多處坑洞。

工務局公園處說，市府除加強澆水維護，針對裸露處補植草皮及坑洞填平，以分區管制養護，設施損壞辦理修繕，有5處正施工寵物公園，預計年底前陸續開放。