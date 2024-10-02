中芸漁港 疏濬年底完工

高雄林園中芸漁港新漁筏泊區上月剛完工啟用，不過漁港航道淤積問題仍未解決，不時有大型漁船擱淺受損，議員王耀裕會同漁會幹部邀市府海洋局會勘，要求承攬商做好港區開挖設計深度，盡快完工。海洋局表示，已要求廠商做好漁船疏濬移泊協調作業，加大挖掘能量，預計年底前完工。

林園沿近海漁業發達，中芸漁港及汕尾漁港相距約2公里，兩漁港設籍漁船筏共338艘，不過汕尾漁港航道及港口受高屏溪輸砂影響，港口及航道經常淤積，大部分漁船筏已暫時移泊至中芸漁港停泊，市府爭取擴建中芸漁港，現可停泊90艘漁船筏。

議員王耀裕說，中芸漁港處於林園大排末端，跟汕尾漁港一樣常淤積，船隻航道水深需3.5公尺，但目前淤積嚴重處深度不到2公尺，常聽漁民抱怨船隻擱淺，要靠拖船才能移動，嚴重影響漁船筏出海作業與進出安全。

海洋局指出，漁業署補助一半經費，今年有3343萬經費辦理中芸漁港疏濬，原預計明年初完工，已協調廠商，務必年底前完工，維護漁船作業安全。