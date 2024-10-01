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北迴鐵公路中斷、南迴封路 台東成孤島
強颱山陀兒將來襲，外圍環流已帶給台東南迴地區大豪雨，公路局根據氣象署天氣預報預估台東雨量達1300毫米，考量用路安全，今晚8點預警性封閉太麻里新香蘭至大武國中路段，再視天候狀況開放道路，南迴暫時中斷。
公路局大武工務段表示，雨勢不斷已造成新香蘭至大武路段多處邊坡落石及樹木倒下，影響用路安全，颱風暴風圈及中心登陸後，預估為台東帶來1300毫米雨量，因此，考量用路安全，決定今晚8點預警性封閉新香蘭至大武國中路段。
不少車輛趕在封閉前通過管制點，有駕駛差幾秒鐘被擋下來，只好無奈折返，也有是只差幾秒鐘順利過關，直呼「好家在」。
不過，因北迴鐵公路中斷，南迴封路，台東成暫時孤島，縣長饒慶鈴希望公路局在不影響用路安全及民生物資運送及醫療需求下，機動調整開放管制路段。
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