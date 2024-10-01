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高雄6處寵物公園遭爆「草皮光禿、遍佈枯枝」 飼主嘆失望

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市僅6座寵物公園，多處公園內部草皮光禿，飼主抱怨犬隻奔跑時易揚起塵土，對人狗呼吸道有害，且園區設備老舊、維護頻率低。記者宋原彰／攝影
高雄市僅6座寵物公園，多處公園內部草皮光禿，飼主抱怨犬隻奔跑時易揚起塵土，對人狗呼吸道有害，且園區設備老舊、維護頻率低。記者宋原彰／攝影

高雄市去年以全市1萬3262隻寵物犬數量奪全台冠軍，但全市僅有6座寵物公園，遠不及桃園市23座、台北市21座、新北市17座，且多處寵物公園不僅設備陽春、維護頻率低，許多飼主抱怨園內場地光禿一片，造成塵土飛揚，且清洗設備、柵欄損壞率高，甚至要自行修繕，場地也缺乏遮蔭、晚上缺乏照明，認為相當失望。

寵物公園透過柵欄區分大、小型狗區域，有犬隻活動草地、清潔區、斜坡道、波浪板、獨木橋、S型繞桿、涵洞和造型沙坑等，周圍有圍籬及入口雙道門防止犬隻跑至戶外，也會提供撿便袋、狗便桶。

高雄首座寵物公園是苓雅區中正公園，市議員許采蓁曾接獲民眾陳情，柵欄常損壞，導致大小犬隻衝突，且公園維護頻率太低，草皮常有光禿區塊，民眾還得自備用具打掃，沖水區也常有積水；一名飼主說，園區剛啟用時還有鵝卵石步道，如今全被砂石覆蓋。

北高雄首座寵物公園是岡山87期重劃區的公五公園，狹長型園區被認為活動範圍太小，對大型犬不友善，且內部草皮常光禿，犬隻奔跑時揚起塵土，對呼吸道有害；楠梓創新寵物公園同樣遭詬病植被不夠，民眾說「看就知道沒翻過地，全是小石頭跟樹枝的沙地」。

鳳山區中山寵物公園在4月初重新整修後開放，增加草皮和樹蔭，被稱作全市草皮最完整的寵物公園，但記者實際觀察，場地仍遍佈枯枝；鄰近夢時代百貨的前鎮公13寵物公園則被批缺乏缺遮蔭、晚上缺乏照明；仁武軍備局西營區改設為寵物公園後，議員黃飛鳳曾指多項缺失，包括內部鐵釘外漏、多處坑洞、照明不足。

工務局公園處表示，狗在園區奔跑或挖洞容易造成草皮死亡裸露或坑洞，市府除加強澆水維護並針對裸露處補植草皮及坑洞填平外，必要時將以分區管制養護，設施如有損壞時也會辦理修繕，視使用狀況檢討增設設施，目前全市還有5處正施工的寵物公園，預計年底前視進度陸續開放使用，另外左營區文學公園、林園區漁港公園正在規劃階段。

此外，中正公園寵物犬活動區因配合捷運設施興建，公園處表示，將拆除現有設施，調整至公園內其他位置，會由捷運局採先建後拆方式，該新設寵物犬活動區目前由捷運局施工中，預計今年可完成開放使用。

高雄市僅6座寵物公園，多處公園內部草皮光禿，飼主抱怨犬隻奔跑時易揚起塵土，對人狗呼吸道有害，且園區設備老舊、維護頻率低。記者宋原彰／攝影
高雄市僅6座寵物公園，多處公園內部草皮光禿，飼主抱怨犬隻奔跑時易揚起塵土，對人狗呼吸道有害，且園區設備老舊、維護頻率低。記者宋原彰／攝影
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高雄市僅6座寵物公園，多處公園內部草皮光禿，飼主抱怨犬隻奔跑時易揚起塵土，對人狗呼吸道有害，且園區設備老舊、維護頻率低。記者宋原彰／攝影
高雄市僅6座寵物公園，多處公園內部草皮光禿，飼主抱怨犬隻奔跑時易揚起塵土，對人狗呼吸道有害，且園區設備老舊、維護頻率低。記者宋原彰／攝影
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