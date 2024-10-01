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墾丁大街單坪開價「比大直貴」 立委直呼嚇死人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉今天在立法院質詢時指出，墾丁觀光人數崩跌，交通、地價及陽傘亂象都是原因。圖／擷取自國會頻道
國民黨立委蘇清泉今天在立法院質詢時指出，墾丁觀光人數崩跌，交通、地價及陽傘亂象都是原因。圖／擷取自國會頻道

墾丁觀光人潮斷崖式下跌，國民黨立委蘇清泉今天質詢時點出3原因，墾丁大街短短不到一公里，「一坪要價176萬元，比大直每坪130幾萬還貴，真的嚇死人」。行政院長卓榮泰表示，最癥結的問題是國家公園的管理要非常到位。

蘇清泉今天在立法院質詢時指出，墾丁觀光人數崩跌，交通、地價及陽傘亂象都是原因。房子這麼貴，民宿貴、店面貴、攤販貴，誰要去？國家公園管理處和地方政府為何會放任亂象？業者本身也不自愛，把遊客當作一次性的肥羊在宰，誰受得了？

內政部長劉世芳答詢表示，8月以後內政部已開始開罰，也跟業者要求自律，同時與屏東縣政府，包括地方的縣市公所、民代服務處一起來協調，看未來怎麼樣處理陽傘、機具、車輛，盡量減少亂象，不要讓那麼漂亮的沙灘景觀都在看陽傘。

劉世芳說，由於多次有網紅來反映，內政部到現在為止已經開立了73張的勸導單，業者也願意按照他們所訂定新的陽傘租用辦法。

卓榮泰表示，有關立委提及的交通號誌亂象，他會請交通部長陳世凱好好規畫、重新檢討交通號誌，但在觀光地區維持交通的重要性還是要兼顧；至於土地，如果沒有那麼多人會去，地價不可能那麼高，要考慮到當地是否有這樣的條件，但政府很難用公權力壓抑地價，把周遭環境管理好，會有它的價值。

內政部 墾丁 屏東縣政府

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