高雄林園中芸漁港漁船擱淺苦 清淤工程可望年底完工

高雄林園中芸漁港新漁筏泊區上月剛完工啟用，不過漁港航道淤積問題仍未解決，不時有大型漁船擱淺受損，議員王耀裕昨會同漁會幹部邀海洋局會勘，要求承攬商做好港區開挖設計深度，盡快完工。市府海洋局表示，已要求廠商積極做好漁船疏濬移泊協調作業，加大挖掘能量，預計12月前完工。

林園沿近海漁業發達，中芸漁港及汕尾漁港相距約2公里，兩漁港設籍漁船筏共338艘，不過汕尾漁港航道及港口受高屏溪輸砂影響，港口及航道經常淤積，因此大部分漁船筏已暫時移泊至中芸漁港停泊，為此市府爭取擴建中芸漁港，現在可停泊90艘漁船筏。

議員王耀裕表示，中芸漁港處於林園大排末端，跟汕尾漁港一樣常淤積，船隻航道水深需要3.5公尺，但目前淤積嚴重處深度不到2公尺，常聽漁民抱怨船隻擱淺，要靠拖船才能移動，嚴重影響漁船筏出海作業與進出安全。

王耀裕說，以前分區啟動疏濬，光移動船隻就很麻煩，上月新泊區已經啟用，船筏有地方停靠，希望加快作業速度。此外，汕尾漁港旁的瀘濟殿公園附近有海水沖刷流失問題，疏濬淤泥可以運去養灘，一舉兩得。