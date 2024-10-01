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高雄林園中芸漁港漁船擱淺苦 清淤工程可望年底完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄林園漁民及漁會幹部關心中芸漁港航道清淤問題，希望漁船能在安全條件下作業。圖／王耀裕服務處提供
高雄林園漁民及漁會幹部關心中芸漁港航道清淤問題，希望漁船能在安全條件下作業。圖／王耀裕服務處提供

高雄林園中芸漁港新漁筏泊區上月剛完工啟用，不過漁港航道淤積問題仍未解決，不時有大型漁船擱淺受損，議員王耀裕昨會同漁會幹部邀海洋局會勘，要求承攬商做好港區開挖設計深度，盡快完工。市府海洋局表示，已要求廠商積極做好漁船疏濬移泊協調作業，加大挖掘能量，預計12月前完工。

林園沿近海漁業發達，中芸漁港及汕尾漁港相距約2公里，兩漁港設籍漁船筏共338艘，不過汕尾漁港航道及港口受高屏溪輸砂影響，港口及航道經常淤積，因此大部分漁船筏已暫時移泊至中芸漁港停泊，為此市府爭取擴建中芸漁港，現在可停泊90艘漁船筏。

議員王耀裕表示，中芸漁港處於林園大排末端，跟汕尾漁港一樣常淤積，船隻航道水深需要3.5公尺，但目前淤積嚴重處深度不到2公尺，常聽漁民抱怨船隻擱淺，要靠拖船才能移動，嚴重影響漁船筏出海作業與進出安全。

王耀裕說，以前分區啟動疏濬，光移動船隻就很麻煩，上月新泊區已經啟用，船筏有地方停靠，希望加快作業速度。此外，汕尾漁港旁的瀘濟殿公園附近有海水沖刷流失問題，疏濬淤泥可以運去養灘，一舉兩得。

海洋局指出，在漁業署一半經費補助下，今年共有3343萬元經費辦理中芸漁港疏濬，相關工程已於8月9日開工，預計浚挖淤泥數量可達4萬334立方米，原預計明年初完工，已協調廠商，務必12月前完工，以維護漁船作業安全。

高市議員王耀裕辦會勘，希望中芸港疏濬工程早日完工，確保漁船進出港安全。圖／王耀裕服務處提供
高市議員王耀裕辦會勘，希望中芸港疏濬工程早日完工，確保漁船進出港安全。圖／王耀裕服務處提供
高雄林園中芸漁港淤積，高市海洋局爭取經費展開疏濬，可望年底前完工。圖／高市海洋局提供，
高雄林園中芸漁港淤積，高市海洋局爭取經費展開疏濬，可望年底前完工。圖／高市海洋局提供，
高雄林園中芸漁港淤積，高市海洋局爭取經費疏濬，可望年底前完工。圖／高市海洋局提供，
高雄林園中芸漁港淤積，高市海洋局爭取經費疏濬，可望年底前完工。圖／高市海洋局提供，
高雄中芸港是林園作業船筏重要停靠港口，航道淤積問題長年困擾當地漁民。圖／本報資料照
高雄中芸港是林園作業船筏重要停靠港口，航道淤積問題長年困擾當地漁民。圖／本報資料照
高市議員王耀裕舉辦會勘，希望中芸港疏濬工程早日完工，確保漁船進出港安全。圖／王耀裕服務處提供
高市議員王耀裕舉辦會勘，希望中芸港疏濬工程早日完工，確保漁船進出港安全。圖／王耀裕服務處提供

漁業署 議員 護漁

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