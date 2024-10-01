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陳其邁說「太年輕不懂」的賽洛瑪颱風 引起高雄長輩共鳴
強颱山陀兒來襲，高雄市長陳其邁多次提及，山陀兒跟47年前賽洛瑪颱風很像，務必提高警覺，今天還加碼說，當年他念小六，被困在補習班回不去，情境像戰爭一樣。其他有共同記憶的長輩也附和說，當時住家停電半個月、交通中斷、很多人屋頂被強風吹走，賽洛瑪是老高雄人的惡夢。
賽洛瑪颱風是1977年來襲，37人死亡、12人失蹤，對高雄港造成嚴重破壞，創下16級強風紀錄。
今早陳其邁主持高雄市災害應變中心第二次工作會議，被記者問及對於當年賽洛瑪颱風的印象為何？陳其邁說，當時念國小六年級，那時候國小準備上國中要補習，他印象很深刻，當時補習被困在中華路的「建志」補習班，風大到要走路回去都很困難，老高雄人應該都有記憶。
陳其邁回憶，當時颱風過後，整個高雄停水、停電，好像戰爭一樣的狀況，高雄港區有很多沈船，工業生產、航運，以及整個城市相關的建設交通或生命線水電等都受影響，花很多時間復原。
旗山地區年逾70歲長輩說，賽洛瑪颱風導致住家停電半個月、聯外交通中斷超過一星期，早期很多住家蓋黑瓦，賽洛瑪過後以紅瓦翻修重蓋。另有高雄網友分享說，「賽洛瑪是老高雄人永遠的惡夢」、「只有親身經歷過才體會它的恐怖」，「同學被倒塌圍牆壓死」，山陀兒颱風釣出高雄長輩數十年難忘的恐怖颱風經驗。
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