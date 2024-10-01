鼓勵社交 屏東敬老、博愛卡10月1日起可乘船騎單車

屏東敬老卡與屏東博愛卡擴大使用範圍，今天起可用於屏東市運動中心、搭部分船運公司至小琉球，以及騎乘YouBike，每月提供500點，鼓勵長者外出。

一卡通票證公司今天發布新聞稿表示，屏東老年人口比例逾20%，讓長者安享晚年成為不可忽視課題。據屏東縣高齡者社區照顧研究發展中心調查，許多長者認為運動和與社區互動，對保持健康和促進心情愉快有重要作用；縣府為鼓勵長者參與社交活動，擴大敬老卡與博愛卡使用範圍。

一卡通表示，屏東敬老卡與屏東博愛卡原先僅可使用於屏東市公車和小黃公車，自10月1日起，擴大至屏東市運動中心，往返小琉球的大福琉球航運、琉興公司輪船，以及YouBike。公共自行車前30分鐘免費，公共電動輔助自行車前30分鐘只扣10點；而搭乘輪船前往小琉球，點數依場域實際收費公告扣點。

一卡通提及，縣府與一卡通合作推出加碼優惠活動，即日起至今年12月31日，屏東長者只要累計使用敬老卡滿6次，即可獲得新台幣300元iPASS MONEY回饋金。一卡通也推出敬老預警照護機制，利用AI大數據分析長者生活習慣，提供預測警示和關懷通知，並整合交通出行、健走運動與數位領餐等市政服務，鼓勵長者多外出，提升健康、幸福與安心感。