相隔12年金門再辦離島運動會 李文良率選手請引聖火
金門縣第24屆縣運會暨第10屆離島運動會即將於10月17日至19日在金門縣立體育場登場，今天上午辦請引聖火儀式，由金門縣政府副縣長李文良率縣府團隊向牧馬侯陳淵祝禱後，請引聖火並傳交給大會聖火隊，遞交聖火後，將於10月8日至10日分別前往馬祖及澎湖，展開本屆運動會的聖火傳遞，10月15日於金門境內繞經五鄉鎮傳遞聖火。
這項聖火傳遞由金寧中小學承辦，今天上午9點舉行，請引聖火典禮依循古禮祭拜，並向牧馬侯神君聖像行三鞠躬禮後，由李文良請引聖火並傳交，意味此次金門縣第24屆縣運會暨第10屆離島運動會即將拉開序幕，賽會將於10月17日至19日三天在本縣縣立體育場登場，距離上次承辦離島聯合運動會已相隔12年。
李文良表示，運動會的舉辦有助於團結各鄉鎮凝聚力，除了呈現出軟硬體設備建置的努力成果，更是社會活力的展現，呼應本屆主題「金門運動島，友善幸福城」，本屆運動會結合了離島聯合運動會，迎來馬祖以及澎湖的運動好手，將使此次競賽更有看頭。而縣府也將藉由此次機會，舉辦離島3縣首長論壇，讓三縣交流討論各項議題，也期待在大家用心下，讓本屆運動會辦得圓滿成功。
教育處長孫麗琪表示，本屆運動會結合離島聯合運動會辦理，總計有14項賽事類別，包括田徑、籃球、羽球、慢速壘球、桌球、槌球、木球、網球、游泳、跆拳道、運動舞蹈、磯釣、大隊接力及趣味競賽，離島兩縣各來200位貴賓及選手，為讓兩縣選手有獲獎機會，賽事經過多次與連江、澎湖討論後，增設與以往縣運會不同的磯釣及槌球項目，希望離島三縣一同享受體育活動，同場競技交流。
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