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陳其邁講3次「減少不必要外出」今晚沿海風勢很強勁

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早主持防災會議，再三強調，颱風假是讓市民朋友防颱，「減少不必要外出」。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早主持防災會議，再三強調，颱風假是讓市民朋友防颱，「減少不必要外出」。記者徐白櫻／攝影

強颱山陀兒暴風圈直撲高雄而來，今早陳其邁在災害應變中心與賴清德總統視訊連線，會後表示，這次風的影響會大於雨，市民務必減少外出，他下令警察針對不必要行為驅離及開罰，茄萣、永安、彌陀、林園、梓官及旗津等地影響非常大，今晚沿海地區風勢會很強勁，暴浪可能高達6公尺高。

山陀兒颱風高雄災害應變中心今早召開第二次工作會議，陳其邁表示，目前颱風已經升級為強烈颱風，今天中午過後，風勢與雨勢會逐漸加大，中心位置預估會有17級陣風，路徑及強度均與47年前的造成嚴重傷亡的賽洛瑪颱風很像。

陳其邁提醒，颱風可能直撲高雄，平地的影響會更嚴峻，民眾要減少不必要外出，他也下令警局同仁，如有垂釣等不必要行為立刻區離、罰款，颱風過境時的廣告物招牌或工地鷹架非常危險，務必待在家裡。

陳其邁也說，目前中央氣象署對於山區雨量沒有往上修，但若路徑再往西偏會增加雨量，應變中心會持續關注風雨對高雄的影響，由於颱風可能從高雄登陸，平地風力會非常強，對於高雄沿海的茄萣、永安、彌陀、林園、梓官及旗津等地影響非常大 。

山陀兒颱風

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