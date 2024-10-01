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東港迎王颱風攪局 烏魚子、魷魚乾打造龍鳳平安橋先拆除

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港迎王平安祭典遇山陀兒颱風攪局，大總理壇前以烏魚子為龍麟，及以魷魚乾為鳳羽製作的雙龍雙鳳平安橋，已將烏魚子及魷魚乾取下。圖／民眾提供
東港迎王平安祭典遇山陀兒颱風攪局，大總理壇前以烏魚子為龍麟，及以魷魚乾為鳳羽製作的雙龍雙鳳平安橋，已將烏魚子及魷魚乾取下。圖／民眾提供

東港迎王平安祭典遇山陀兒颱風攪局，東隆宮今早宣布今、明兩天遶境活動取消。另為了因應颱風來襲，大總理壇前以烏魚子為龍麟，及以魷魚乾為鳳羽製作的雙龍雙鳳平安橋，已將烏魚子及魷魚乾取下，拆除平安橋，避免被颱風破壞。

今年迎王大總理鄭春忠在東港溪畔設立大總理壇，特地打造雙龍雙鳳平安橋，請人將1000多台斤的烏魚子作為龍麟，約500台斤的魷魚乾當作鳳羽，一片片地釘在龍身及鳳身上，非常霸氣吸睛，吸引不少人前往觀看。

不過因颱風來襲，東隆宮祭典委員會昨日宣布下午6點後除了東港七角頭外的宮廟、隊伍都能就地解散；今日上午再宣布，今明兩天平安祭典遶境活動全面停止，代天府原規畫祭典科儀照常進行。等颱風警報解除後照原期程計畫完成迎王程序。

大總理壇的雙龍雙鳳平安橋，也因擔心烏魚子及魷魚被風吹落雨淋溼，不衛生也對神明不敬，鄭春忠擲筊向王爺請示後，昨日下午開始拆除。鄭春忠說，遇到颱風來也沒有辦法，大家都先休息一下，後續這些食材要怎麼處理將再討論。

東港迎王平安祭典遇山陀兒颱風攪局，大總理壇前以烏魚子為龍麟，及以魷魚乾為鳳羽製作的雙龍雙鳳平安橋，已將烏魚子及魷魚乾取下。圖／民眾提供
東港迎王平安祭典遇山陀兒颱風攪局，大總理壇前以烏魚子為龍麟，及以魷魚乾為鳳羽製作的雙龍雙鳳平安橋，已將烏魚子及魷魚乾取下。圖／民眾提供
東港迎王平安祭典遇山陀兒颱風攪局，大總理壇前以烏魚子為龍麟，及以魷魚乾為鳳羽製作的雙龍雙鳳平安橋，已將烏魚子及魷魚乾取下。圖／民眾提供
東港迎王平安祭典遇山陀兒颱風攪局，大總理壇前以烏魚子為龍麟，及以魷魚乾為鳳羽製作的雙龍雙鳳平安橋，已將烏魚子及魷魚乾取下。圖／民眾提供

山陀兒颱風 烏魚子 迎王

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