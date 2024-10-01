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強颱山陀兒來勢洶洶 高雄市通學步道工程暫停擺

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中颱山陀兒來襲，高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森昨天前往中崙國小、福康國小與瑞豐國中視察整備狀況，要求各校加強牢固工地臨時構造物、樹木固防措施、校園巡檢，以減少災損。圖／教育局提供
中颱山陀兒來襲，高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森昨天前往中崙國小、福康國小與瑞豐國中視察整備狀況，要求各校加強牢固工地臨時構造物、樹木固防措施、校園巡檢，以減少災損。圖／教育局提供

中颱山陀兒來襲，高雄市多條通學步道改善工程暫時停擺，各校也投入防颱整備工作，加強牢固工地臨時構造物、樹木固防措施、加強校園巡檢等，以減少災損。

副市長李懷仁、教育局長吳立森昨天前往中崙國小、福康國小與瑞豐國中視察整備狀況。李懷仁表示，通學道是師生通勤通學主要動線，亦是市民步行必經路線，維護校園通學道安全是市府首要任務，要求各校務必嚴加防範，確保師生、用路人安全。

教育局呼籲，針對校園內施工圍籬進行全面檢視，隨風雨逐漸增強，為維護用路人安全，尤其應加強施工圍籬安全，避免倒塌造成危險，也要加強巡視，隨時注意圍籬狀況，如有狀況立即處理，並於颱風過後加強各項清潔、消毒作為，避免蚊蟲滋生，落實各項防疫。

山陀兒颱風

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