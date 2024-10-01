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東港迎王遇山陀兒攪局 今明兩天遶境暫停 後續期程不變

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港迎王平安祭典委員會討論後決議，10月1日中區及10月2日農區平安祭典遶境活動全面停止。圖為請水儀式。記者潘奕言／攝影
東港迎王平安祭典委員會討論後決議，10月1日中區及10月2日農區平安祭典遶境活動全面停止。圖為請水儀式。記者潘奕言／攝影

東港迎王平安祭典遇到山陀兒颱風來襲攪局，祭典委員會召集大總理及七角頭相關人員討論後做成決議，10月1日中區及10月2日農區平安祭典遶境活動全面停止，待颱風警報解除後再按原期程計畫完成迎王程序。

東隆宮表示，中央氣象署已對屏東地區發布陸上颱風警報，東港也在暴風圈警戒範圍內，為維護各宮廟轎班人員安全，經討論後決定10月1日中區及10月2日農區平安祭典遶境活動全面停止，代天府原規畫祭典科儀照常進行，等颱風警報解除後照原期程計畫完成迎王程序。

東隆宮表示，造成不便之處敬請見諒，也感謝各宮廟這幾天的辛勞。祈求甲辰正科鄭大千歲爺，神威慈悲，體恤蒼生黎民，能撥離風災，讓甲辰正科迎王平安祭典順利進行，賜福萬民，風調雨順，國泰民安。

東港迎王平安祭典委員會討論後決議，10月1日中區及10月2日農區平安祭典遶境活動全面停止。圖／取自東隆宮臉書
東港迎王平安祭典委員會討論後決議，10月1日中區及10月2日農區平安祭典遶境活動全面停止。圖／取自東隆宮臉書

山陀兒颱風 警報 迎王

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