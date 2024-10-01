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疫苗開打遇上颱風取消 改4、5日屏東火車站設速打站

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
新冠、流感疫苗同步今年10月1日起開打，因山陀兒颱風來襲，屏東縣首當其衝，衛生局取消原訂10月1、2日屏東縣立體育館疫苗接種服務，提醒民眾勿到場。圖／屏東縣府衛生局提供
新冠、流感疫苗同步今年10月1日起開打，因山陀兒颱風來襲，屏東縣首當其衝，衛生局取消原訂10月1、2日屏東縣立體育館疫苗接種服務，提醒民眾勿到場。圖／屏東縣府衛生局提供

新冠、流感疫苗同步今年10月1日起開打，因山陀兒颱風來襲，屏東縣首當其衝，衛生局取消原訂10月1、2日屏東縣立體育館疫苗接種服務，提醒民眾勿到場；10月4、5日在屏東火車站設疫苗速打站，提供民眾選擇。

屏東縣府衛生局指出，今年度公費流感、新冠疫苗分兩階段施打，第1階段10月1日起，開放醫事及防疫相關人員、65歲以上者、55歲以上原住民、安養或長期照顧（服務）等機構受照顧者及其工作人員、孕婦、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、滿6個月以上至國小入學前幼兒、高中職/五專三年級以下學生、具潛在疾病者、禽畜相關及動物防疫相關人員等對象優先施打。

衛生局長張秀君指出，進入秋冬，好發於此時的流感及新冠病毒蠢蠢欲動，依近日統計，病例數均呈增加趨勢，今年迄今屏東縣累計56例流感併發重症（14例死亡）、569例COVID-19感染重症（93例死亡），分析顯示多數未接種當年度疫苗。隨著病毒變異快速，每年流行病毒株有所不同，過去曾接種疫苗保護力已衰退，呼籲民眾盡早重新接種今年度疫苗，一次施打兩種，方便、省時、效果好。

衛生局指出，提升接種便利性，全縣33鄉鎮市衛生所均有提供疫苗接種服務，10月前兩周有貼心週六疫苗雙打服務，可以先洽詢所在地衛生所施打時間及地點，另10月4日至10月5日在屏東火車站亦設疫苗速打站，相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網（https://www.ptshb.gov.tw/）查詢。

屏東縣政府 流感疫苗 衛生局

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