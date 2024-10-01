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屏東崁頂鄉長、鄉代罷免 不成案

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣崁頂鄉民不滿生命紀念館回饋金發放，7月提案罷免鄉長廖國富，8月又提案罷免鄉代王國鑑。屏縣選委會表示，鄉長、鄉代遭罷免案，連署階段未送連署名冊、未補件，兩案不成立。廖國富說，回歸鄉政討論。王國鑑說，地方和諧就好。

屏東縣崁頂鄉生命紀念館一波三折，2018年破土後直到2021年鄉長補選後才動工，終於在去年9月啟用。回饋金發放引發地方議論，由於原先的自治條例規定由在地協會發放，鄉長廖國富請示縣府後，認有違法之虞，為讓回饋金辦法公開透明，改由公所發放、並重新修訂條例，卻引發地方不滿，鄉民先後提案罷免鄉長廖國富、鄉民代表王國鑑。

今年7月19日罷免鄉長廖國富提案銜人吳姓男子，送交提議人名冊到屏縣選委會，當時吳批，鄉長對納骨堂回饋金遲不執行，沒有擔當，應下台；8月1日有鄉民提案罷免鄉民代表王國鑑，提3大理由，無心服務、背離民意，造成地方對立，地方建設及服務空轉等理由。

縣選委會指出，廖國富罷免案未在9月23日前將連署人名冊送進選委會，依法不受理；王國鑑罷免案因連署人數不足，選委會函請領銜人9月20到29日補提不足人數，29日前未補提，依法宣告不成立。兩案將提選委會委員會審議處理，罷免不成立。

罷免 選委會 鄉長

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