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高雄防颱 備2.3萬沙包 近萬臨停車位

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻石秀華／高雄報導
山陀兒颱風來襲，議長康裕成（前排左五）會同市長陳其邁（右三）視察三民區一棟尚未完成防水閘門的大樓。記者王勇超／攝影
山陀兒颱風來襲，議長康裕成（前排左五）會同市長陳其邁（右三）視察三民區一棟尚未完成防水閘門的大樓。記者王勇超／攝影

凱米颱風曾造成高雄376棟大樓和透天厝地下室淹水，市長陳其邁昨視察三民區上次受災區域，仍有大樓防水閘門未裝好，住戶憂心山陀兒來襲再次淹水，議員要求市府加速提供沙包及臨時停車空間。陳其邁說，全市提供逾2萬3千個沙包防災，309處共9705個臨時停車位可使用。

陳其邁昨天視察本和里滯洪池，並與議長康裕成、副議長曾俊傑等人赴大福街關心棋琴12重奏大樓防災準備，因車道施工因素，大樓防水閘門尚未完工。

住戶說，上次整個地下室都淹水，很擔憂大樓再次受災。

康裕成指出，非常時刻應給予更多彈性，除加速提供沙包外，還要公布臨時停車空間、開放淹水熱區路邊停車，區公所及里幹事也要加強宣導。

水利局表示，凱米過後加碼補助水閘門，今年度已受理1403件，沒有額滿問題，會籌措經費支應；三民區金獅湖出流閘門改善工程已著手規畫設計，經由改善閘門高度與操作方式，約可增加10萬噸滯洪量。

居民也反映，滯洪池即時監視器畫面故障很久，點進去只能看到一片黑幕，如果颱風來襲或下大雨無法出門，無法透過監視器畫面看到即時滯洪狀況，多次反映一直未修復。議員張博洋表示，水利局應該提供替代方案，並且確認當地居民清楚知道。

水利局解釋，監視器沒有故障，考量資安風險關閉監視器畫面連結，但未移除水情網域連結。

水利局 淹水 監視器

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