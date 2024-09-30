高雄鹽埕立體停車場車輛滿溢 排隊1小時 車主無奈：怕變泡水車

山陀兒颱風進逼台灣，高雄今晚雖無明顯風雨，但許多車主擔心颱風帶來大雨會讓愛車變成泡水車，今晚紛紛把車輛移置到高處，其中汽車總格位836格的鹽埕立體停車場，今晚9時就爆滿，入口排隊的車輛將近20輛，排在第一輛的駕駛無奈說，已排隊1小時仍無法入場。

記者今晚10時許在鹽埕立體停車場外直擊，近20輛汽車從停車場的入口處一路排出長龍，但仍持續有車輛加入排隊行列。排在第一輛的是來自香港遊客所駕駛的汽車，他們表示，汽車是租來的，擔心停在路邊，會在颱風期間受損，所以才想停進立體停車場，但今晚已經排隊1小時，仍無法入場。

一名住在鹽埕區的莊姓男子說，因擔心愛車在颱風天變成泡水車，今晚開來鹽埕立體停車場停放，不料到場時已經滿位，他排隊已經排了50分鐘。

一名排在倒數第2輛的汽車駕駛聽到前方有車輛排隊1小時仍無法入場，當場驚呼：「怎麼排這麼久。」但他仍決定繼續等下去。

鹽埕立體停車場附近的商家說，當地在上次凱米颱風來襲時有淹水，「還滿嚴重的，有停在路旁的機車被水沖倒」，他的店面一樓已有墊高，但仍然淹水超過15公分，「建議汽車還是要停到高一點的地方」。

交通局說，鹽埕立體停車場共有836格汽車停車位，如果持續滿位，建議汽車的車主應另尋其他停車位置，因應山陀兒颱風來襲，高雄自市府宣布停班課後1小時起，至恢復上班課日上午6時30分止，將開放全市309處場所，計9705格停車位供民眾臨時停放車輛。