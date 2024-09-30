快訊

不斷更新／花蓮宣布了！7縣市明停班課 全台1日颱風假一次看

獨／3年連生2胎體重飆8字頭 女主播產後暴哭下車甩門

聽新聞
0:00 / 0:00

「建築園冶獎」三十而立 風雨無阻頒發97項大獎

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
第30屆建築園冶獎今午在衛武營舉行頒獎典禮，風雨無阻。記者王昭月／攝影
第30屆建築園冶獎今午在衛武營舉行頒獎典禮，風雨無阻。記者王昭月／攝影

素有「建築界奧斯卡」稱譽的「建築園冶獎」，今天在高雄衛武營國家藝術文化中心舉行第30屆頒獎典禮，共頒出97個獎項，也以「園冶叁零、零碳未來」主題期許建築業與時俱進，透過建築設計展現出永續、環保、健康的綠色理念。

建築園治獎三十而立，卻碰上颱風即將來襲，打亂包括內政部長劉世芳等中央及地方首長行程，但主辦單位仍如期舉行頒獎典禮，寫下風雨無阻紀錄。

建築園冶獎創立於1995年，歷經30年努力，由地方獎項擴展至全國參與，成為各縣市建築業年度比拚盛會，30周年選在高雄辦頒獎典禮，具不忘初心意義。

2024建築園冶獎主任委員黃啟倫表示，建築園冶獎30年前高雄市建築經營協會（簡稱JCA）30位創始會員創立，在房地產市場衰退之際，透過公開評選，鼓勵優質建案，建構品牌，如今開枝散葉。

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆說，建築園冶獎評選範圍已涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，最高到海拔1600公尺的雲林石壁，這個獎項完全不收費，而靠志工奉獻，30年是重要的里程碑，今年主題「零碳未來」，更希望建築業攜手打造低碳永續的生活方式，打造低碳建建城市。

建築園冶獎評比項目包括大樓住宅建築景觀、透天住宅建築景觀、公共建築、公園綠地景觀、舊建築再生及社區景觀營造等6大類，共88件作品獲得主獎、9件作品獲特別獎。

2024建築園冶獎執行長林國禎指出，今年是園冶獎30周年，頒獎典禮特別安排歷史回顧，從各屆得獎作品了解現代建築融入社區的時代背景意義；也從模仿國際手法到回歸本土語彙；從能源危機到極端氣候，紀錄建築界發展軌跡。

第30屆建築園冶獎今午在衛武營舉行頒獎典禮，共頒出97獎項。記者王昭月／攝影
第30屆建築園冶獎今午在衛武營舉行頒獎典禮，共頒出97獎項。記者王昭月／攝影
高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆說，建築園冶獎評選範圍已涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，最高到海拔1600公尺的雲林石壁。記者王昭月／攝影
高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆說，建築園冶獎評選範圍已涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，最高到海拔1600公尺的雲林石壁。記者王昭月／攝影

建築 永續 零碳

延伸閱讀

蟬聯施政標竿首長！縣市首長施政滿意度調查曝光 黃敏惠感謝嘉義市民

金管會主委彭金隆：上市公司綠色轉型 將是資本市場發展新契機

元太攜手漢朔導入全彩電子紙 於永旺中國長沙新店亮相

廖大盛在美國種出台灣水果：服務鄉親最快樂

相關新聞

「建築園冶獎」三十而立 風雨無阻頒發97項大獎

素有「建築界奧斯卡」稱譽的「建築園冶獎」，今天在高雄衛武營國家藝術文化中心舉行第30屆頒獎典禮，共頒出97個獎項，也以「...

東港迎王遇山陀兒颱風 東隆宮：祭典科儀依原期程規畫 

東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典，因山陀兒颱風來襲，祭典委員會召集大總理及七角頭相關執事人員討論做出決議，因屏東縣政府已宣...

一字之爭！賣火鍋的「享牛」收到KTV「享溫馨」存證信函

壹起飛集團旗下新品牌「享牛台灣溫體牛火鍋」近期開幕，卻收到享溫馨存證信函，指品牌「享」字涉嫌抄襲。享牛今天對外正式說明，...

颱風山陀兒來襲 國道3號林邊至大鵬灣段開放停車

颱風山陀兒來襲，陸上颱風警報已發布，國道3號林邊交流道至大鵬灣道路的北上路段高架橋，從今天下午2時起開放緊急避難停車；警...

山陀兒颱風來襲 高雄輕軌、捷運工地加強防範

颱風山陀兒來襲，高雄市捷運局針對輕軌路段及捷運各工區防颱整備；高雄市工務局則加強全市行道樹木支架加固巡檢及路燈檢測，並成...

山陀兒颱風逐漸逼近 高雄市府規劃309處所供車輛臨停

山陀兒颱風接近，高雄市議長康裕成等人要求加速提供沙包並開放路邊停車。高市府說，各區公所備妥2萬3000個沙包供領取，宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。