「建築園冶獎」三十而立 風雨無阻頒發97項大獎

素有「建築界奧斯卡」稱譽的「建築園冶獎」，今天在高雄衛武營國家藝術文化中心舉行第30屆頒獎典禮，共頒出97個獎項，也以「園冶叁零、零碳未來」主題期許建築業與時俱進，透過建築設計展現出永續、環保、健康的綠色理念。

建築園治獎三十而立，卻碰上颱風即將來襲，打亂包括內政部長劉世芳等中央及地方首長行程，但主辦單位仍如期舉行頒獎典禮，寫下風雨無阻紀錄。

建築園冶獎創立於1995年，歷經30年努力，由地方獎項擴展至全國參與，成為各縣市建築業年度比拚盛會，30周年選在高雄辦頒獎典禮，具不忘初心意義。

2024建築園冶獎主任委員黃啟倫表示，建築園冶獎30年前高雄市建築經營協會（簡稱JCA）30位創始會員創立，在房地產市場衰退之際，透過公開評選，鼓勵優質建案，建構品牌，如今開枝散葉。

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆說，建築園冶獎評選範圍已涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，最高到海拔1600公尺的雲林石壁，這個獎項完全不收費，而靠志工奉獻，30年是重要的里程碑，今年主題「零碳未來」，更希望建築業攜手打造低碳永續的生活方式，打造低碳建建城市。

建築園冶獎評比項目包括大樓住宅建築景觀、透天住宅建築景觀、公共建築、公園綠地景觀、舊建築再生及社區景觀營造等6大類，共88件作品獲得主獎、9件作品獲特別獎。

2024建築園冶獎執行長林國禎指出，今年是園冶獎30周年，頒獎典禮特別安排歷史回顧，從各屆得獎作品了解現代建築融入社區的時代背景意義；也從模仿國際手法到回歸本土語彙；從能源危機到極端氣候，紀錄建築界發展軌跡。