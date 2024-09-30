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一字之爭！賣火鍋的「享牛」收到KTV「享溫馨」存證信函

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
壹起飛集團旗下新品牌「享牛台灣溫體牛火鍋」近期開幕，卻收到享溫馨存證信函，指招牌「享」字涉嫌抄襲，業者為此製作大幅聲明看板自清。記者王昭月／攝影
壹起飛集團旗下新品牌「享牛台灣溫體牛火鍋」近期開幕，卻收到享溫馨存證信函，指招牌「享」字涉嫌抄襲，業者為此製作大幅聲明看板自清。記者王昭月／攝影

壹起飛集團旗下新品牌「享牛台灣溫體牛火鍋」近期開幕，卻收到享溫馨存證信函，指品牌「享」字涉嫌抄襲。享牛今天對外正式說明，也舉辦「享」字優惠活動，享溫馨則表示，因為公司將要興櫃，為避免市場誤會才寄存證信函釐清。

壹起飛集團餐飲部執行長黃柏勛說，近日收到享溫馨存證信函，指「享牛」的享字涉嫌抄襲，感到很訝異！當初他們取名「享牛」，主要是想分享金門溫體牛肉美味，發想店名時先請教過律師，中華電商業登記為「壹起飛涮牛肉事業有限公司」，也正著手註冊商標，與享溫馨並無關係，沒想到被控可能抄襲侵權。

黃柏勛說，「享」這個字是希望「共享」、「共好」，起初發想店名時，有聯想過「享鴨」，與KTV享溫馨完全碰不著邊。這次事件，也感謝享溫馨能看重享牛品牌。

因此即起至10月13日，享牛將推出滿月慶酬賓回饋，身分證名字、公司行號名稱、住家地址、日常消費發票等有「享」字，或分享「享牛」粉專文章，來店消費就送價值450元的「台灣牛拼盤」。

律師陳佳煒表示，享溫馨是南部知名KTV品牌，享牛是台灣牛火鍋，消費者容易區分，不致混淆，目前「享」字，並沒有獨占商標情形。

享溫馨總經理李奇霖對此應，「享牛」開幕後，很多消費者以為是享溫馨開的新品牌，紛打來訂位，造成不少困擾，另因享溫馨即將興櫃，經專業建議才發出存證信函藉此釐清，「業者大家都熟，不會採取什麼行動」。

壹起飛集團餐飲部執行長黃柏勛說，「享牛」品牌當初發想時，有先請教會律師，並著手註冊商標。記者王昭月／攝影
壹起飛集團餐飲部執行長黃柏勛說，「享牛」品牌當初發想時，有先請教會律師，並著手註冊商標。記者王昭月／攝影
「享牛台灣溫體牛火鍋」近期開幕，卻收到享溫馨存證信函，指「享」字涉嫌抄襲，業者為此製作大幅聲明看板自清，並辦享字優惠活動。記者王昭月／攝影
「享牛台灣溫體牛火鍋」近期開幕，卻收到享溫馨存證信函，指「享」字涉嫌抄襲，業者為此製作大幅聲明看板自清，並辦享字優惠活動。記者王昭月／攝影

KTV 品牌 抄襲 消費者 火鍋

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