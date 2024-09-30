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提供便捷交通、助緊急救援 金門大橋獲選金路獎

中央社／ 台北30日電

全長5.42公里的金門大橋，是國內最長跨距的海上橋梁，提供全天候的便捷回家之路，更有效爭取黃金救援時間，獲交通部「金路獎」傑出工程獎類第1名。

交通部公路局今天發布新聞稿指出，為期望公路、鐵路、捷運能確實維持良好路況，提供使用人安全、順暢、舒適優美的服務條件，交通部因此辦理「金路獎」，評定優良路段和單位。

今年第25屆金路獎主題為「人本交通、幸福實現」，共頒發6大類獎項，其中「傑出工程獎類」第1名頒發給高速公路局第二新建工程分局，省道「優良景觀類」第1名則由公路局中區養護工程分局信義工務段獲獎。

獲得傑出工程類第1名的「金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程」，全長5.42公里，西起烈嶼鄉（小金門）后頭地區湖埔路，跨越4.8公里的金烈航道，東迄金門端湖下慈湖路，為國內最長跨距的海上橋梁。

公路局表示，金門大橋完工通車後，提供全天候安全便捷的回家之路，通車至今經由金門大橋的各型車輛總計達150萬車次，改變大、小金門百年來的交通與生活模式，累計196次緊急救護藉由金門大橋通行，有效爭取緊急救援時間，為金路獎傑出工程類的工程典範。

「優良景觀類」省道第1名由公路局中區養護工程分局信義工務段台18線101k~108k（新中橫公路鹿林-塔塔加）獲選，位於玉山國家公園內，擁有豐富多樣的自然資源，是許多野生動植物棲息與生長的重要地區。

公路局提到，新中橫公路歷經多次天然災害重創，工務段從逆境中學習與大自然共存，在永續經營及以自然為本的理念下，以避免人為干擾實施夜間封路管制、現地資材再利用、復育高山原生植物、設置生態友善設施等措施，實踐多項聯合國永續發展SDGs目標，使山林美景得以保留，讓新中橫蛻變為「路林共森」的永續道路。

中橫公路 永續 金門大橋

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