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山陀兒颱風來襲 高雄輕軌、捷運工地加強防範

中央社／ 高雄30日電
颱風山陀兒來襲，高雄市長陳其邁（前右6）30日在議長康裕成（前右5）等人陪同下，前往三民區視察防颱整備工作。圖/高雄市議會提供（中央社）
颱風山陀兒來襲，高雄市長陳其邁（前右6）30日在議長康裕成（前右5）等人陪同下，前往三民區視察防颱整備工作。圖/高雄市議會提供（中央社）

颱風山陀兒來襲，高雄市捷運局針對輕軌路段及捷運各工區防颱整備；高雄市工務局則加強全市行道樹木支架加固巡檢及路燈檢測，並成立應變小組調度，以即時增援投入救災。

高雄市捷運局今天檢視大順路段的防颱護樹準備工作。大順路段著名的輕軌綠巨人雨豆樹隧道，加強拉繩檢查綁固與支撐加固等工作，以增加樹木穩定性，同時輕軌營運團隊成立緊急應變小組，將依據劃分責任區域定期巡查回報。

此外，高雄捷運各工區，包括岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線等工區也進行防颱整備作業，捷運局長吳嘉昌表示，已督促顧問督導各標統包商於颱風來襲前針對捷運工區沿線周圍進行總體檢，並要求捷運團隊做好各項防颱整備工作。

捷運局表示，颱風來襲伴隨的強風暴雨不可小覷，輕軌營運團隊需做好萬全準備，防範可能的災害。各捷運及輕軌場站也要做好防颱措施，確保大眾運輸系統安全穩定運行。輕軌未來如風強雨大達停駛標準，會在高捷官網及臉書公告。

另外，高雄市工務局也持續加強全市行道樹木支架加固巡檢及路燈檢測，並成立應變小組，調度救災機具人力能量，以即時增援投入救災。

高雄市政府秘書長郭添貴與海洋局長黃登福等人，今天也到前鎮及小港臨海新村漁港視察，除了檢視漁船纜繩加固，也關心外籍漁工安置等防颱整備工作情形。

郭添貴指示海洋局也應加強港區排水溝清淤、漁船機具、物料綑綁固定等防颱整備措施，隨時保持排水路暢通，避免港區淹水。颱風過後則應迅速展開港區搶災復原工作。

海洋局表示，高雄市已劃入颱風陸上警戒區，船隻准進不准出，呼籲漁民隨時密切掌握颱風動態，進行防颱整備；也提醒民眾勿於颱風來襲期間到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險。

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