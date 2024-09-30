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颱風山陀兒來襲 國道3號林邊至大鵬灣段開放停車

中央社／ 屏東縣30日電
颱風山陀兒來襲，陸上颱風警報已發布，國道3號林邊交流道至大鵬灣道路的北上路段高架橋，30日下午2時起開放緊急避難停車。圖/東港警分局提供（中央社）
颱風山陀兒來襲，陸上颱風警報已發布，國道3號林邊交流道至大鵬灣道路的北上路段高架橋，30日下午2時起開放緊急避難停車。圖/東港警分局提供（中央社）

颱風山陀兒來襲，陸上颱風警報已發布，國道3號林邊交流道至大鵬灣道路的北上路段高架橋，從今天下午2時起開放緊急避難停車；警方呼籲，車主須留姓名及電話在擋風玻璃上。

依中央氣象署資料，颱風山陀兒今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方約170公里處，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西轉北北西進行；屏東沿海地區從今天上午起就出現陣陣雨勢，恆春半島則是風力漸強。

因應山陀兒來襲，屏東縣災害應變中心通報國道3號林邊交流道至大鵬環灣道路的北上路段高架橋，今天下午2時起開放緊急避難停車，民眾如有需要可前往停車，由屏東縣警察局東港分局員警在現場指揮管制。

東港警方呼籲，停放車輛時，車主須將姓名及連絡電話留於車輛擋風玻璃上，車主停放車輛後要立即離場不要逗留。

屏東縣 山陀兒颱風

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