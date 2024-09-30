山陀兒颱風逐漸逼近 高雄市府規劃309處所供車輛臨停
山陀兒颱風接近，高雄市議長康裕成等人要求加速提供沙包並開放路邊停車。高市府說，各區公所備妥2萬3000個沙包供領取，宣布停班課後1小時起開放全市309處場所供臨時停車。
康裕成及副議長曾俊傑及市議員何權峰、黃香菽、鄭孟洳及張博洋等人，今天與市長陳其邁前往三民區視察凱米颱風受災大樓，要求市府加速提供沙包、公布臨時停車空間及開放路邊停車，也呼籲市民提早疏散車輛。
康裕成指出，凱米風災的考驗仍歷歷在目，面對山陀兒颱風來襲，市府應做足準備，須提防瞬間強降雨，讓市民免於淹水之苦。
水利局表示，本和里滯洪池滯洪量約11萬噸，並配有抽水機，凱米風災後，研擬透過改造上游雙湖公園及金獅湖周邊排水系統，提升滯洪量，相關工程已獲中央補助，預計明年底前全數完工。
高雄市交通局表示，自市府宣布停班課後1小時起，至恢復上班課日上午6時30分止，將開放全市309處場所、計9705格停車位供民眾臨時停放車輛。
此外，除了路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋樑以外（中都橋及願景橋開放停車），也將開放路邊紅黃線停車至上班日上午6時30時，停車方式以在不影響交通與人車行進的前提下，應緊臨路肩路邊停放，限停一排。
至於民眾如有領取沙包需求，高市府表示，可就近向各區公所領取，各區公所總計已備妥2萬3000個沙包可供領取。
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