快訊

曾演「刀鋒戰士」三部曲 美傳奇男星離世享壽88歲

氣象署公布最新風雨預測 「5地區」達停班課標準

疑涉浮報助理費遇搜索赴大陸3天 黃紹庭今下午收押禁見

山陀兒颱風逐漸逼近 高雄市府規劃309處所供車輛臨停

中央社／ 高雄30日電
颱風山陀兒逼近，高雄市長陳其邁（前中）30日上午到三民、岡山等地區視察防颱整備工作。圖／高雄市水利局提供（中央社）
颱風山陀兒逼近，高雄市長陳其邁（前中）30日上午到三民、岡山等地區視察防颱整備工作。圖／高雄市水利局提供（中央社）

山陀兒颱風接近，高雄市議長康裕成等人要求加速提供沙包並開放路邊停車。高市府說，各區公所備妥2萬3000個沙包供領取，宣布停班課後1小時起開放全市309處場所供臨時停車。

康裕成及副議長曾俊傑及市議員何權峰、黃香菽、鄭孟洳及張博洋等人，今天與市長陳其邁前往三民區視察凱米颱風受災大樓，要求市府加速提供沙包、公布臨時停車空間及開放路邊停車，也呼籲市民提早疏散車輛。

康裕成指出，凱米風災的考驗仍歷歷在目，面對山陀兒颱風來襲，市府應做足準備，須提防瞬間強降雨，讓市民免於淹水之苦。

水利局表示，本和里滯洪池滯洪量約11萬噸，並配有抽水機，凱米風災後，研擬透過改造上游雙湖公園及金獅湖周邊排水系統，提升滯洪量，相關工程已獲中央補助，預計明年底前全數完工。

高雄市交通局表示，自市府宣布停班課後1小時起，至恢復上班課日上午6時30分止，將開放全市309處場所、計9705格停車位供民眾臨時停放車輛。

此外，除了路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋樑以外（中都橋及願景橋開放停車），也將開放路邊紅黃線停車至上班日上午6時30時，停車方式以在不影響交通與人車行進的前提下，應緊臨路肩路邊停放，限停一排。

至於民眾如有領取沙包需求，高市府表示，可就近向各區公所領取，各區公所總計已備妥2萬3000個沙包可供領取。

山陀兒颱風 高雄市

延伸閱讀

山陀兒颱風侵台 原民會帛琉訪問團提早返台

山陀兒颱風來勢洶洶 多家產險公告暫停受理旅遊不便險

嘉縣農民颱風凱米失蹤逾2個月 家屬求神問卜不放棄

影／台南歸仁市場水患多年 改善工程後又自凱米颱風漏水至今

相關新聞

凱米颱風重災大樓防水閘門還沒裝好 颱風又來住戶煩惱不已

7月凱米颱風曾造成高雄市376棟大樓、透天厝嚴重淹水，三民區是重災區，此次山陀兒颱風來勢洶洶，議長康裕成率多位議員關切大...

山陀兒來襲！高市本和里滯洪池即時影像全黑 居民抱怨多次反映未改善

山陀兒颱風進逼台灣，高市三民區居民卻發現當地本和里滯洪池的監視器即時畫面故障，點進去只能看到一片黑幕，向水利局反映多次都...

山陀兒來襲 台電提前進駐恆春、小琉球、林邊、佳冬

中央氣象署今30日清晨發布山陀兒陸上颱風警報，對台灣南方近海，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，沿海地區要防範颱風造成豪...

颱風山陀兒來襲 國道3號林邊至大鵬灣段開放停車

颱風山陀兒來襲，陸上颱風警報已發布，國道3號林邊交流道至大鵬灣道路的北上路段高架橋，從今天下午2時起開放緊急避難停車；警...

山陀兒颱風來襲 高雄輕軌、捷運工地加強防範

颱風山陀兒來襲，高雄市捷運局針對輕軌路段及捷運各工區防颱整備；高雄市工務局則加強全市行道樹木支架加固巡檢及路燈檢測，並成...

山陀兒颱風逐漸逼近 高雄市府規劃309處所供車輛臨停

山陀兒颱風接近，高雄市議長康裕成等人要求加速提供沙包並開放路邊停車。高市府說，各區公所備妥2萬3000個沙包供領取，宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。