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屏東鐵道文化祭 5班次藍皮解憂號10/1開搶

中央社／ 屏東縣30日電

11月登場的屏東鐵道文化觀光祭，加碼推出5班次藍皮解憂號，將懷舊列車變身移動書店並結合藝文表演，10月1日中午12時開搶，帶領旅客深度體驗鐵道文化魅力。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，屏東鐵道文化觀光祭11月2日於南州運動公園開幕，今年活動結合南國漫讀節，聯手5家獨立書店及表演藝術，加碼5班次藍皮解憂號，將懷舊列車變身移動書店，感受南台灣鐵道風景，也能欣賞精彩豐富的藝文展演。

文化處指出，去年鐵道文化祭頗受歡迎的鐵道走讀，今年更深入屏東，5場次的走讀將前往南州、佳冬、潮州、竹田及枋寮，帶領旅客慢慢走讀鐵道故事鐵道和地方生活，用五感體驗屏東小鎮。

另外，屏東總圖「鐵道講座」則邀請知名作家劉克襄、鐵道達人蘇昭旭、鐵道文化專家也是醫師的許乃懿等人分享鐵道所承載的生命故事。報名資訊可持續關注「屏東縣政府文化處」臉書（Facebook）專頁。

屏東縣政府 藍皮解憂號 鐵道

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