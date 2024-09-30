落實「喝鮮乳」政策…高雄啟動說明會 保證學童本學期飲用44次

為落實中央喝鮮乳嘉惠學童政策，高市府辦理「推動學校採用國產可溯源乳品實施計畫」說明會，保證所有國小及其附設幼兒園學幼童，本學期都可喝到44次。

高市府農業局與教育局日前已於旗山國小與油廠國小辦理「推動學校採用國產可溯源乳品實施計畫」說明會，提醒學校執行計畫時注意交貨查驗、送達分裝、飲用時間及包材回收等相關事項，並成立「高雄市學校學童乳專案計畫Line@群組」持續提供回應服務。

教育局今天新聞稿表示，為保障國內養牛產業發展，並協助學童攝取充足鈣質，農業部與教育部共同推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」。目前農業部保久乳及鮮乳標案已完成決標，專為乳糖不耐症及對牛奶過敏體質學生選擇的含鈣豆漿標案則預計10月份決標，保證所有國小及其附設幼兒園的學幼童，本學期皆可喝到44次。

教育局表示，配合中央政策已於9月27日函文所屬國小生乳品相關執行事項，在本學期喝到44次原則下，學校可自行決定乳品需求品項，請學校儘速下訂供貨嘉惠學童。

另外，教育局提醒這次乳品專案不一定要與午餐結合，各校可自行選擇學生飲用時間，並建議每月菜單已規劃飲用乳品日，當日則不宜再供應專案乳品，以確保均衡營養飲食及防範食安事件追蹤追溯。