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華航香港、新加坡旅客 搭墾丁機場快線 屏縣府送限量禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出台灣好行「9117B墾丁機場快線」，10月起到年底推出，搭乘華航班機抵達高雄機場，設籍香港、新加坡的旅客，縣府提供限量好禮與恆春租借電動機車優惠券。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出台灣好行「9117B墾丁機場快線」，10月起到年底推出，搭乘華航班機抵達高雄機場，設籍香港、新加坡的旅客，縣府提供限量好禮與恆春租借電動機車優惠券。圖／屏東縣府交旅處提供

因應國際旅遊復甦熱潮，屏東縣府推出台灣好行「9117B墾丁機場快線」，使用電子票證單趟最高只需付163元，7月起試營運，兩個月期間運量成長近3成，10月起到年底正式推出，搭乘華航班機抵達高雄機場，設籍香港、新加坡的旅客，縣府提供限量好禮與恆春租借電動機車優惠券。

縣府交旅處指出，根據交通部民航局最新統計，高雄國際機場2024年夏季國際及兩岸定期客運航班已恢復至2019年的83%，屏東縣府因應疫後國際旅遊復甦熱潮，為國際旅客推出台灣好行「9117B墾丁機場快線」，使用電子票證單趟最高只須支付163元。

縣府交旅處表示，疫後旅遊市場持續復甦，為搶攻疫後國際旅遊復甦熱潮，與交通部公路局高雄區監理所及屏東客運、高雄客運、國光客運等3家高墾線客運業者共同推動，獲交通部觀光署爭取補助行駛「9117B墾丁機場快線」台灣好行路線，從高雄國際機場到墾丁，中間只停10個站點，不用60分鐘就能從機場抵達東港渡船碼頭、170分鐘到墾丁，搭配觀光署的台灣好行刷卡半價優惠，旅客要刷悠遊卡、一卡通、i-cash等電子票證，單趟最高只須付163元，打造外國旅客到訪屏東南端最便捷的交通運輸路線。

縣府交旅處強調，「墾丁機場快線」從今年7月起試營運，運量持續大幅成長，此次攜手中華航空，年底前凡是設籍「香港」及「新加坡」的外國旅客搭乘華航班機的旅客抵達高雄國際機場，即可持「護照」及「登機證」，到國際線入境大廳的「墾丁機場快線」服務櫃檯，兌換縣府限量好禮及恆春租借電動機車優惠券。

交旅處表示，旅客拿到附贈的限量一卡通後，可直接於櫃檯或便利商店儲值，刷卡上、下車即享半價優惠，歡迎國際旅客多加利用，一起搭乘前往屏東觀光旅遊。

旅客乘車前可先下載「屏東公車」APP即時查看公車行駛動態，依預估到站時間提前10至15分鐘至候車處候車並招手搭乘。更多屏東交通及觀光景點資訊，歡迎按讚追蹤「屏東go交通」及「屏東go好玩」縣府交旅處臉書粉絲團，掌握屏東訊息。

屏東縣府推出台灣好行「9117B墾丁機場快線」，10月起到年底推出，搭乘華航班機抵達高雄機場，設籍香港、新加坡的旅客，縣府提供限量好禮與恆春租借電動機車優惠券。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出台灣好行「9117B墾丁機場快線」，10月起到年底推出，搭乘華航班機抵達高雄機場，設籍香港、新加坡的旅客，縣府提供限量好禮與恆春租借電動機車優惠券。圖／屏東縣府交旅處提供

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