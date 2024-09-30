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凱米颱風重災大樓防水閘門還沒裝好 颱風又來住戶煩惱不已

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
山陀兒颱風來襲，三民區一棟尚未完成防水閘門的大樓，住戶擔憂再次受災。圖／高市議會提供
山陀兒颱風來襲，三民區一棟尚未完成防水閘門的大樓，住戶擔憂再次受災。圖／高市議會提供

7月凱米颱風曾造成高雄市376棟大樓、透天厝嚴重淹水，三民區是重災區，此次山陀兒颱風來勢洶洶，議長康裕成率多位議員關切大樓水閘門設施，眾人發現仍有大樓水閘門來不及完工，希望市府加速提供沙包、公布臨時停車空間及開放路邊停車。市長陳其邁當場指示相關單位配合辦理。

水利局表示，三民區金獅湖出流閘門改善工程已著手規畫設計，經由改善閘門高度與操作方式，金獅湖原本11.97萬噸滯洪量，改善後預計可達22萬噸，約可增加10萬噸滯洪量。

市長陳其邁今早安排本和里滯洪池視察行程，另與議長康裕成、副議長曾俊傑，以及議員何權峰、黃香菽、鄭孟洳及張博洋前往三民區大福街關心棋琴12重奏大樓。受車道施工影響，大樓防水閘門尚未完工，住戶說，上次整個地下室都淹水，這次很擔憂大樓再次受災。

康裕成指出，非常時刻應給予更多彈性，市府應加速提供沙包等臨時防水設備，並公布臨時停車空間、開放淹水熱區路邊停車；區公所及里幹事也要加強宣導，讓周遭住戶提早疏散愛車，避免再次發生災損憾事。

上次凱米颱風來襲，三民區多達26棟大樓地下室淹水。議員黃香菽說，鄰近十全滯洪池的日安大樓及鄰近本和里滯洪池棋琴12重奏大樓都有嚴重災情，整個地下室都淹水，因大樓的防水閘門尚未裝好，居民擔心地下停車場淹水，路面沒地方停車。

陳其邁指示三民區長宋貴龍及里長協助大樓加強防颱措施，避免再度發生大樓地下室淹水災情。宋貴龍說，區公所已提供150包沙包協助棋琴12重奏防颱，目前發出去的沙包總數達1400包，數量持續增加中。

山陀兒颱風來襲，高市議會議長康裕成率議員會勘三民區一棟尚未完成防水閘門的大樓，要求市府規畫路邊空間開放停車。記者王勇超／攝影
山陀兒颱風來襲，高市議會議長康裕成率議員會勘三民區一棟尚未完成防水閘門的大樓，要求市府規畫路邊空間開放停車。記者王勇超／攝影

凱米颱風 山陀兒颱風 淹水 災損 陳其邁

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