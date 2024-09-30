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凱米颱風重災大樓防水閘門還沒裝好 颱風又來住戶煩惱不已
7月凱米颱風曾造成高雄市376棟大樓、透天厝嚴重淹水，三民區是重災區，此次山陀兒颱風來勢洶洶，議長康裕成率多位議員關切大樓水閘門設施，眾人發現仍有大樓水閘門來不及完工，希望市府加速提供沙包、公布臨時停車空間及開放路邊停車。市長陳其邁當場指示相關單位配合辦理。
水利局表示，三民區金獅湖出流閘門改善工程已著手規畫設計，經由改善閘門高度與操作方式，金獅湖原本11.97萬噸滯洪量，改善後預計可達22萬噸，約可增加10萬噸滯洪量。
市長陳其邁今早安排本和里滯洪池視察行程，另與議長康裕成、副議長曾俊傑，以及議員何權峰、黃香菽、鄭孟洳及張博洋前往三民區大福街關心棋琴12重奏大樓。受車道施工影響，大樓防水閘門尚未完工，住戶說，上次整個地下室都淹水，這次很擔憂大樓再次受災。
康裕成指出，非常時刻應給予更多彈性，市府應加速提供沙包等臨時防水設備，並公布臨時停車空間、開放淹水熱區路邊停車；區公所及里幹事也要加強宣導，讓周遭住戶提早疏散愛車，避免再次發生災損憾事。
上次凱米颱風來襲，三民區多達26棟大樓地下室淹水。議員黃香菽說，鄰近十全滯洪池的日安大樓及鄰近本和里滯洪池棋琴12重奏大樓都有嚴重災情，整個地下室都淹水，因大樓的防水閘門尚未裝好，居民擔心地下停車場淹水，路面沒地方停車。
陳其邁指示三民區長宋貴龍及里長協助大樓加強防颱措施，避免再度發生大樓地下室淹水災情。宋貴龍說，區公所已提供150包沙包協助棋琴12重奏防颱，目前發出去的沙包總數達1400包，數量持續增加中。
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